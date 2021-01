Asociațiile de proprietari adună semnături pentru anveloparea blocurilor

“Într-adevăr am participat la o ședință la primărie. Am discutat despre anvelorpare. Știu că în urmă cu câțiva ani am mai avut o discuție similară, dar nu s-a concretizat. Acum avem termen ca până la 28 februarie 2021 să strângem acordurile proprietarilor. Avem nevoie de acordul a jumătate plus unu din totalul locatarilor unui bloc. Proprietarii ar urma să plătească în rate, undeva la 300 de euro pe an, în decurs de zece ani. Cei care nu sunt de acord, tot vor suporta costurile.

Primăria mizează pe faptul că sunt alocate fonduri europene, iar în regiunea Olteniei, Craiova are șanse să prindă mai mulți banii, fiindcă Slatina, Târgu Jiu au luat mai mulți bani în Programul trecut. Ar fi vorba de 178 de milioane de euro pe toată Oltenia. Rămâne de văzut cum vor primi și locatarii această solicitare. Noi îi anunțăm, vorbim cu ei”, spune Gheorghe Irimescu, președintele Asociației de proprietari 19 Brazda lui Novac.