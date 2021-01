La unele asociații de proprietari, factura la căldura s-a dublat în decembrie

„Încă nu am făcut repartizarea pe apartamente, fiindcă așteptăm calcularea subvențiilor de la Termo. Un exemplu, o scară de bloc cu patru etaje a plătit în noiembrie 4.118 de lei pentru căldură. Acum, la ultima factură pentru decembrie aceeași scară are 4.920 de lei. Dar am un bloc tot de patru etaje cu 20 de apartamente care are căldura pe luna decembrie în valoare de 6.099 de lei. De la o lună la alta factura la căldură crește. Probabil în ianuarie va fi și mai mult, fiindcă temperatura a scăzut, a mai crescut și costul la gigacalorie”,

spune Gheorghe Mateescu, președintele Asociație de proprietari 4AS Craiovița Nouă.