Groapa de gunoi de la Craiova, în vizorul Ministerului Mediului. Aflat în vizită la Craiova, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tanczos, a vorbit despre situația depozitului de deșeuri de la Mofleni, unde ajunge acum tot gunoiul menajer din Craiova și județul Dolj.

Modul în care sunt depozitate deșeurile aici, celulele arhipline care răspândesc un miros pestilențial, sunt problemele cu care se confruntă craiovenii, care așteaptă o soluție izbăvitoare de la autorități.

„Nu știu care este strategia la nivelul județului Dolj și la nivelul orașului Craiova, de aceea o să am o discuție și cu doamna primar (Lia Olguța Vasilescu – n.r.). Depozitul de deșeuri nu ar trebui să fie cea mai mare problemă pentru că, dacă avem colectare selectivă, o cantitate nesemnificativă de deșeuri va ajunge în acest depozit. Neutralizarea deșeurilor sau incinerarea lor trebuie și ea analizată, dar cu mare atenție pentru că nu aș vrea să ajungem în situația de a polua prin arderea deșeurilor.

Colectare selectivă și deviere, ar fi singura soluție, indiferent cine este administratorul gropii de gunoi, indiferent cine valorifică prin economie circulară cantitățile deviate. Nu vom rezolva problema niciodată dacă vom vorbi strict de depozitare. Asta am făcut de zece ani de zile. Am umplut de zece ori mai repede toate celulele din toate depozitele din țară, nu doar din Dolj sau București“, a afirmat Barna Tanczos.

Groapa de gunoi de la Craiova, în vizorul Ministerului Mediului. Barna Tanczos: „Acea groapă nu a apărut acolo ieri și a fost, din păcate, autorizată și construită în condiții legale“

Legat de mutarea gropii de gunoi de la Mofleni mult mai departe de Craiova, ministrul Mediului a afirmat că „nu pot să dau eu de la București soluția“.

„Înțeleg că este foarte aproape de oraș, că este o problemă, dar înțeleg și că această groapă de gunoi a fost autorizată. Dacă depozitul funcționează ilegal el trebuie închis, dar dacă are autorizație de funcționare trebuie găsită o locație cât mai departe de oraș pentru a continua în viitorul apropiat activitatea acolo. Însă trebuie găsită soluția legală de a muta groapa de gunoi din oraș, astfel încât activitatea să nu fie suspendată de procese pe patru-cinci ani de zile, pentru că cei care se ocupă de acest depozit nu au venit aici dezinteresat, ci cu scopul de a face bani“, a precizat Barna Tanczos.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tanczos, în vizită la Craiova

„Acea groapă nu a apărut acolo ieri și a fost din păcate autorizată și construită în condiții legale că altfel cineva i-ar fi oprit demult. E o problemă uriașă, cei care au dat autorizație nu s-au gândit de două ori, iar noi acum încercăm să scoatem bolovanul din apă“, a mai spus ministrul Mediului.

Ce spune Barna Tanczos despre poluarea din Craiova

Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a menționat și faptul că știe de poluarea din Craiova și că se va ocupa de acest aspect la următoarea vizită în Bănie.

„Știu că și Craiova are probleme de poluare a mediului, știu că are probleme pe PM10, PM2.5, știu că are depășiri sau valori apropiate de cele maxime și o să revin aici să mă ocup și de problema asta, acum am venit cu alt scop. O să mă întorc pentru a analiza soluția locală de depozitare a deșeurilor și a analiza variantele propuse pentru îmbunătățirea calității aerului“, a spus Barna Tanczos.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tanczos, s-a aflat astăzi într-o vizită în județul Dolj, pentru vedea ce zone pot fi împădurite în comunele Poiana Mare și Călărași, care se confruntă cu problema deșertificării.