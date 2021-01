CEO funcționează cu 6 grupuri energetice

Complexul Energetic Oltenia(CEO) a mai pus în funcțiune un grup energetic, în urma cererii în creștere de energie pe bază de cărbune. În ultimele zile a fost ger în țară și a crescut consumul de energie electrică la nivel național. A fost nevoie de toate capacitățile de producere de energie electrică disponibile în țară.

În acestă categorie sunt incluse și termocentralele pe lignit din Gorj și Dolj, care aparțin Complexului Energetic Oltenia. Administrația colosului energetic a luat decizia de a mai pune în funcțiune un grup energetic la Sucursala Electrocentrale de la Turceni.

În momentul de față se funcționează cu două grupuri la Termocentrala de la Rovinari, două la Sucursala Electrocentrale de la Turceni și câte unul la termocentralele Ișalnița și Craiova 2. Există posibilitatea ca la Ișalnița să mai poată fi pus în funcțiune al doilea grup energetic, însă înspre finalul săptămânii se anunță o creștere a temperaturilor.

Medie de 1.500 MWh

Este de precizat că la Sucursala Electrocentrale Rovinari sunt în funcțiune grupurile energetice numerele 3 și 6. La Termocentrala de la Turceni sunt pornite blocurile energetice numerele 4 și 7. De asemenea, la Sucursala Electrocentrale este funcțional blocul energetic numărul 7, iar la Sucursala Electrocentrale Craiova 2 are în funcțiune blocul energetic numărul 2.

Producția de energie electrică depășește 1.500 de MW oră și livrările trec de 1.400 MWh. Este de amintit că în luna ianuarie a anului 2017, în vârf de consum, Complexul Energetic Oltenia avea livrări duble de energie electrică. Producția era aproape de 3.000 MWh.

Erau la vremea respectivă în funcțiune nu mai puțin de 11 grupuri energetice, din totalul de 13 deținute de Complexul Energetic Oltenia atunci. În ultimii ani, atât producția de energie, cât și de cărbune s-au redus treptat. Este de amintit că la începutul anului 2017 compania energetică producea exact cantitatea de energie care acum este obținută din import.

I-a afectat taxa de poluare

Este de precizat că 2017 a fost și ultimul an în care Complexul Energetic Oltenia a înregistrat profit. Ulterior, an de an compania a raportat pierderi. Unul dintre motive este legat și de faptul că, începând din 2017 a început creșterea constantă a prețului la certificatele de CO2.

Potrivit unui studiu realizat la nivelul companiei, un preț de peste 12 euro per certificat nu poate fi suportat de către producător și se trece automat pe pierdere. De altfel, În 2019 Complexul Energetic Oltenia a fost nevoit să se împrumute 500 de milioane de lei pentru a acoperi diferența de preț la certificatele de CO2.

În 2020 societatea a primit un ajutor de stat de 251 de milioane de euro, iar în 2021 se pregătește un al doilea ajutor de stat în valoare de 240 de milioane de euro. Aceasta în condițiile în care Comisia Europeană va aproba Planul de restructurare a companiei pentru perioada 2021 – 2025. De menționat că prețul certificatelor de CO2 s-a dublat și chiar triplat din 2017 încoace.

Au continuat investițiile în reducerea noxelor

La nivelul anului 2020 cererea de energie electrică în sistem a fost redusă față de anii precedenți, nu numai în România, fapt ce a influențat inclusiv activitatea CE Oltenia.

Cu toate acestea, compania a continuat șirul investițiilor pentru conformarea grupurilor energetice și a carierelor miniere din punct de vedere al cerințelor de mediu. Astfel, în 2020 au fost puse în funcțiune instalații de reducere a emisiilor de NOx la 4 grupuri energetice (nr.3 și 4 de la SE Rovinari și nr.3 și 4 de la SE Turceni) și demarate la încă două grupuri (nr.7 de la SE Ișalnița și nr.1 de la SE Craiova II).

„În timpul efectuării testelor de performanță, instalațiile montate au demonstrat că pot realiza valori medii zilnice ale emisiilor de NOx sub 175 mg/Nmc, valoare maximă admisă începând cu luna august 2021, conform Deciziei 1442/2017 UE. În activitatea minieră, cele mai importante investiții derulate în 2020 au fost cele pentru finalizarea obiectivului Depozit Nou Cărbune Cariera Roșia (montare instalație cântărire cărbune, instalație dispecerizare utilaje și stații de transformare 20/6 kV), dar și pentru montarea unei instalații de desprăfuire similare la depozitul de cărbune al Carierei Roșiuța/Motru (instalație cu pulverizare fină, sub presiune, a apei, pe conturul depozitului, în scopul reținerii pulberilor sedimentabile și în suspensie din aria de influență a depozitului și pentru a nu crea disconfort în localitățile învecinate).”, conform companiei.

Susțin că emisiile de CO2 vor scădea cu 38%

Pe lângă investițiile tehnologice realizate sau în curs de realizare ce au ca rezultat încadrarea în limitele impuse de legislația europeană pentru emisiile de poluanți în aer, apa, sol, CE Oltenia alocă sume importante pentru redarea în circuitul silvic și agricol a suprafețelor de teren afectate de exploatările miniere.

Astfel, în 2020 s-au executat lucrări de redare în circuitul economic pe o suprafață totală de cca 542 ha.