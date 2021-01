Din cauza datornicilor și bun-platnicii rămân fără căldură. Furnizorul de căldură al orașului continuă limitarea furnizării agentului termic către asociațiile de proprietari din Craiova, în ciuda temperaturilor scăzute de afară și a împotrivirii vehemente a proprietarilor bun-platnici.

Mulți dintre craioveni ripostează față de aceste măsuri, chiar dacă locuiesc în asociații cu mari datorii către Termo. Asociații ai căror reprezentanți nu au luat în seamă notificările furnizorului de căldură, crezând că situațiile vor fi asemănătoare cu cele din trecut. Adică, simple înștiințări, fără urmări.

“De 48 de ore nu avem apa caldă și începând de aseară caloriferele sunt călduțe. Locuiesc pe strada Nicolae Titulescu și aparțin de Asociația de proprietari nr. 3. Am văzut pe site-ul Termo că este o informare către asociațiile de locatari, dar se pare că am ajuns în situația de a îngheța de frig, chiar dacă nu am datorii. Știți ceva despre aceasta situație sau mă puteți îndruma cu cine ar trebui să iau legătura?”, întreabă o locatară din Asociația de proprietari 3 Nicolae Titulescu.

Din cauza datornicilor și bun-platnicii rămân fără căldură. Ce spun proprietarii

Bun-platnicii suferă din cauza vecinilor restanțieri

Aceeași problemă o ridică și un proprietar din cartierul Craiovița Nou.

”În Craiovița Nouă nu este de ieri căldură și apă calda. Termo a oprit agentul termic în mijlocul iernii la mai multe blocuri din cauza datoriilor. Blocul meu nu are restanțe la întreținere. Nu e posibil ca din cauza unora să suferim toți “, spune un proprietar din Asociația de proprietari nr.35 Craiovița Nouă.

Reprezentanții furnizorului spun că degeaba se plâng locatarii, atâta timp cât asociațiile de proprietari nici nu au luat în seamă notificările primite de la furnizor. În plus, nici o lege nu le interzice diminuarea debitului agentului termic.

”Conform art 6, alin 10 din Contractul de furnizare energie termică : furnizorul are dreptul să suspende sau să limiteze furnizarea agentului termic fără plata unei penalizări, cu un preaviz de 5 zile.Nu este prevăzut în nici o lege că nu avem voie să limităm furnizarea agentului termic. A fost într-adevăr un proiect de lege care urma să aducă modificări Legii 325/2006, dar a rămas în acest stadiu. Într-adevăr, în Legea energiei se arata că se asigură continuitatea serviciului de energie termică, dar estetrecut la obiectivele legii, nu este specifica la drepturi sau obligație. Exista într-un Ordin al ANRE-ului în care noi și Complexul, de exemplu putem negocia în acest sens. Dar atât timp cât o asociație nu-și plătește nici măcar facturile curente, ce mai putem face ?”, spune directorul adjunct al SC Termo Craiova SRL Lorena Nicolăiță.

Și bun-platnicii stau în frig

Furnizorul de căldură spune că limitarea agentului termic în blocurile cu datorii nu se oprește aici. Contractele încheiate între asociații și Termo nu au trecută în cuprinsul lor nici o clauză care să le îngrădească această măsură. Din păcate, sistemul este de așa fel, încât nu-i poate exclude pe cei bun platnici. Acești locatari nu au decât să-și tragă de mână vecinii cu datorii, precum și pe reprezentanții asociației.

“SC Termo Craiova SRL continuă suspendarea furnizării agentului termic la nivelul asociațiilor cu debite restante(debite curente ,și debite care fac obiectul dosarelor de executare). Lega spune că sunt obligat să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică, iar eu nu fac decât să diminuez debitul. În cadrul asociațiilor de proprietari unde s-a suspendat/limitat furnizarea agentului termic, există și blocuri fără datorii.

Blocurile care la acest moment au limitată sau suspendată furnizarea agentului termic sunt următoarele: Asociația 14 Romanescu; Asociația de proprietari 1 IUG Lăpuș;Asociația de proprietari 2 Electroputere; Asociația de proprietari Casa Albă; Asociația de proprietari nr.3 Nicolae Titulescu cu o datorie de 1 443 453 de lei; Asociația de proprietari 6 – 1 Mai, blocul I53 scara 1, 2; Asociația de proprietari 23 Calea București; Asociația de proprietari 7 – 1 Mai; Asociația de proprietari Henri Coandă;Asociația de proprietrai 42 Fortuna , bloc 34 A; Asociația 15 Eroilor; Asociația 1 Dâmbovița; Asociația 1 Sărari Viitorul; Asociația de proprietari 1 Sabba Stefănescu;Asociația de proprietari 28 Dimitrie Gerota; Asociația 32 apartamente Stefan Cel Mare;Asociația SO2 Craiovița Nouă; Asociația B05-7 Craiovița Nouă;Asociația 1 Oltenia”, a precizat pentru GdS, administratorul special al SC Termo Craiova, Gheorghe Nedelescu.

Interzicerea sistării furnizării agentului termic în perioada sezonului rece a rămas la stadiu de proiect

Într-adevăr în anul 2018 a existat un proiectulu de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 în care se făcea vorbire despre interzicerea opririi căldurii iarna. Numai că proiectul nu a fost aprobat

Potrivit unui amendament, producătorii/furnizorii agentului termic urmau să fie obligaţi să asigure furnizarea agentului termic conform contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale. Se interzicea sistarea furnizării de agent termic primar în perioada sezonului rece, definită conform prevederilor legale, de către producătorii şi/sau furnizorii de agent termic primar, precum şi sistarea alimentării cu energie primară a acestora de către producătorii/furnizorii de energie primară.