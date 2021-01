Încasări de 200.000 de lei pe zi la Direcția Publică de Venituri Târgu Jiu, din plata impozitelor

Peste 200.000 de lei pe zi încaseză Direcția Publică de Venituri Târgu Jiu, reprezentând impozite și taxe locale achitate de populație. În fiecare zi sunt eliberate în jur de 1.000 de chitanțe.

Locuitorii municipiului Târgu Jiu se prezintă la ghișeele instituției pentru a plăti impozitele pe clădiri, autoturisme și terenuri. Numărul relativ mare de chitanțe eliberate în fiecare zi este motivat și de faptul că până la 31 martie 2021 se acordă o bonificație pentru toți contribuabilii.

Este vorba de o reducere de 10% la plata impozitului pe clădiri, autoturisme și terenuri. Excepție face impozitul pe terenul de sub blocuri. Conform unor modificări legislative, nu se mai acordă, momentan, bonificație pentru categoria respectivă de terenuri. Este însă o reducere foarte mică, în cele mai multe cazuri de 1, 2 lei, dat fiind faptul că terenul pe care este construit blocul și care este aferent locuinței e destul de mic: 10 – 15 metri pătrați.

Au de recuperat amenzi de 12 milioane de lei

Potrivit conducerii Direcției, valoarea totală a impozitelor care sunt de încasat anul acesta este de aproximativ 15 milioane de lei. Cel mai mult este de încasat la impozitul pe clădiri, respectiv 10 milioane de lei. Impozitul pe terenuri este de 2 milioane de lei și impozitul pe autoturisme depășește 3 milioane de lei. La acestea se adaugă și alte taxe locale. În municipiul Târgu Jiu sunt peste 150.000 de plătitori de impozite locale. Direcția de Venituri are de încasat an de an impozitele aferente pentru un număr total de 50.000 de clădiri. Dacă la persoanele fizice mai sunt restanțe de la un an la altul, la persoanele juridice sunt foarte puține cazuri în care nu sunt sunt plătite impozitele.

Este de amintit că din anii trecuți sunt de recuperat nu mai puțin de 12 milioane de lei, reprezentând amenzi în valoare de 12 milioane de lei. În mare parte sunt amenzi acordate de Serviciul Rutier, dar și de către Poliția Locală. Inspectorii din cadrul Direcției Publice de Venituri Târgu Jiu au de recuperat anul acesta restanțe(amenzi, taxe și impozite) în valoare de peste 20 de milioane de lei.