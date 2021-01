Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” a devenit Centru pentru pregătirea examenelor Cambridge

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”(CNTV) din Târgu Jiu a devenit recent Centru de Pregătire Examene Cambridge în județul Gorj. Acest lucru a fost posibil în urma acordului încheiat cu Twinkle Star Exam Centre, Centru Autorizat Cambridge Assessment English.

12 candidați au participat recent la prima sesiune de examene Cambridge organizată în incinta liceului, examenul Cambridge English Advanced (CAE) pentru care au optat aceștia desfășurându-se în condiții speciale de siguranță, având în vedere respectarea normelor de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2.

În perioada actuală, centrele de examinare pot primi un număr limitat de candidați, având în vedere măsurile implementate în sensul distanțării fizice iar din punct de vedere al normelor sanitare, igienă și dezinfecție s-au luat toate măsurile ca unitatea să poată gestiona în condiții optime sesiunea de examinare.

A doua sesiune de examene

A doua sesiune de examene Cambridge este deja programată și va fi organizată la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu în data de 15 mai 2021. Elevii doritori din liceu și din afara acestuia pot alege între nivelurile A2 Key for Schools (KET) și B1 Preliminary for Schools (PET) – clasele V-VIII și B2 First for Schools (FCE) și C1 Advanced (CAE) – clasele IX – XII.

De asemenea, centrul de pregătire susține în permanență elevii din Târgu-Jiu pentru dezvoltarea competențelor lingvistice și obținerea unui certificat internațional Cambridge valabil pe viață care atestă aceste competențe, acest lucru fiind realizat prin intermediul prezentărilor realizate și prin sesiuni de testare gratuită a nivelului de cunoștințe de limba engleză care vor fi organizate în colaborare cu Twinkle Star Centre. „Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, în calitate de Centru de Pregătire Examene Cambridge în județul Gorj, a avut onoarea să organizeze prima sesiune de examene Cambridge pentru nivelul Cambridge Advanced English (CAE) în urma acordului încheiat cu Twinkle Star Exam Centre, Centru Autorizat Cambridge Assessment English.

Examenul s-a desfășurat în condiții optime, cu respectarea tuturor normelor de siguranță, atât pentru elevi, cât și pentru organizatori. Le mulțumim reprezentanţilor Twinkle Star Exam Centre pentru profesionalism și pentru încrederea acordată. De asemenea, felicitări elevilor participanți! Vă așteptăm în mai, la a doua sesiune de examene”, a declarat profesoara Cristina Goanță, directorul Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu. Sesiunea de înscrieri pentru examenele Cambridge English KET, PET, FCE și CAE care vor fi organizate pe 15 mai 2021 la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu este deschisă. Înscrierile se realizează până în data limită de 2 aprilie 2021.