Câini otrăviţi în curtea Spitalului de Neuropsihiatrie din Craiova

„ Acuzațiile sunt nefondate. Conducerea unității nu a ordonat așa ceva, otrăvirea acestor animăluțe. Din contră, noi am îngrijit acești câini. În fapt, câinii sunt îngrijiți de către angajați și noi nu putem să le interzicem să-i hrănească. Într-adevăr doi căței au fost găsiți agonizând în curtea spitalului, dar noi am făcut tot ce este posibil să îi salvăm. Nu am chemat nici hingherii, așa cum suntem acuzați. Unul dintre căței este de 10 ani în curtea spitalului, iar cel de-al doilea este foarte frumos. Nu știm cine le-a făcut rău. Trebuie înțeles că noi nu aveam motiv să le facem rău. Direcorul de îngrijiri al spitalului chiar a plătit pentru tratamentul lor. A suportat cheltuielile de la Clinica veterinară, unde cei doi căței se găsesc și la acest moment. Nu conducerea spitalului este responsabilă de această faptă. Trebuie luat în calcul faptul că în curtea clinicii intră mulți oameni. Acești doi căței erau întreținuți ca și cum ar fi într-o curte privată. Directorul de îngrijiri a pus bani, a adunat de la colegi suma de 2.000 de lei pentru salvarea acestor cățeluși. Acuzațiile nu-și au rostul”, a precizat reprezentantul Spitalului de Neuropsihiatrie, Anca Tudor.