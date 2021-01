De ce zace abandonat cartierul chinezesc din Craiova. La asamblul de locuinţe de pe strada Caracal din municipiul Craiova, cunoscut drept cartierul chinezesc pentru contextul în care a fost promis în anul 2013, nu s-a mișcat nici măcar o cărămidă din primăvara anului 2017, când firma Shandong Ningjian a abandonat lucrările motivând incapacitatea financiară.

Tot ceea ce construiseră chinezii a intrat în proprietatea municipiului de la 1 august 2017, însă amplasamentul a fost cedat un an mai târziu Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL). Aceasta urma să construiască primul bloc din ansamblul de 23 de imobile cu zece etaje cât trebuia să aibă cartierul – blocul L2. Adică 109 locuințe din totalul de 1.800.

De atunci și până acum, ANL a refăcut proiectul tehnic pentru primul bloc și a demarat, a atribuit și apoi a anulat licitația pentru lucrări. Adică pentru reluarea construcției la blocul dinspre strada Caracal din stadiul în care a fost abandonată de Shandong Ningjian. Lucrările au fost atribuite în vara anului 2019 pentru valoarea de 19,7 milioane de lei cu TVA, dar contractul nu a mai fost semnat, iar procedura a fost sistată. Mai mult, din acel moment și până în prezent nu s-a mai făcut niciun pas. Ce s-a întâmplat?

Locuințele se construiesc cu banii beneficiarilor

După cum relata și Gazeta de Sud în toamna anului trecut, lucrările la bocul L2 din cartierul chinezesc au rămas la stadiul din 2019. Adică blocate în etapa de prelungire a termenului de predare a primelor 250 de locuințe și a termenului de finalizare a întregului cartier. Asta pentru că ANL își luase angajamentul că va finaliza primele 250 de locuințe din totalul de 1.800 până în ianuarie 2020. Unitățile locative aveau, de altfel, o destinație specială: angajații Ministerului Apărării Naționale (asta a fost condiția pentru cedarea de către minister a terenului unde se realiza cartierul). Pentru acest lucru fusese prelungit și termenul inițial de finalizare a locuințelor respective, din 2017 în 2020.

ANL a decis imediat după preluarea amplasamentului că locuințele vor fi construite prin credit ipotecar, adică exclusiv cu banii beneficiarilor, și a așteptat solicitările celor interesați. Agenția primise la un moment dat (ianuarie 2020) 845 de cereri pentru achiziționarea unei locuințe în acest ansamblu, dar lucrurile nu au mai avansat. De ce? Din cauza termenului de finalizare.

De ce zace abandonat cartierul chinezesc din Craiova. Reluarea lucrărilor, blocată din cauza terenului

Într-un răspuns oferit GdS anul trecut, ANL susţinea că nu poate trece la contractarea locuințelor pentru că nu a fost încă modificată HG nr. 1052/2013. Este vorba de hotărârea de guvern prin care termenul de finalizare a întregii investiţii era de şase ani de la data preluării terenului, adică ianuarie 2020. Cum termenul era imposibil de respectat, Agenția a cerut Primăriei Craiova prelungirea lui: 15 ianuarie 2023 pentru cele 250 de locuinţe şi 18 decembrie 2030 pentru restul de 1.550 de locuinţe.

ANL a preluat amplasamentul în 2018, însă nu a demarat nici până acum construirea primului bloc – L2 (Foto: Claudiu Tudor)

Numai că acest lucru nu s-a produs și pe hârtie. Adică termenul nu a fost modificat oficial printr-o nouă hotărâre de guvern, așa că ANL a făcut pasul înapoi. Concret, potrivit HG din 2013, din data de 15 ianuarie 2020, pentru că locuințele nu au fost gata, terenul a revenit de drept Ministerului Apărării Naționale.

Ce a susținut ANL în ultimul an

Primăria Craiova susținea încă din 2019 că au fost inițiate demersurile pentru prelungirea termenelor de aplicabilitate a prevederilor HG nr. 1052/2013, dar ANL a rămas fermă pe poziții: poate proceda la contractarea locuințelor numai după modificarea actului normativ respectiv.

Asta a comunicat GdS și la începutul anului 2020 și nouă luni mai târziu. Agenția a anunțat că „a solicitat Primăriei Craiova, în octombrie 2019, un punct de vedere cu privire la demersurile efectuate pentru prelungirea termenelor de aplicabilitate a HG nr. 1052/2013, iar primăria a comunicat în noiembrie 2019 faptul că a transmis Ministerului Apărări Naționale, încă din data de 10.10.2019, documentele necesare pentru inițierea proiectului de act normativ pentru modificarea HG 1052/2013“. Un demers pe care ANL l-a considerat însă insuficient pentru a relua licitația privind finalizarea blocului L2.

De ce zace abandonat cartierul chinezesc din Craiova. Ce așteaptă acum ANL

Proiectul se află în acest stadiu și în prezent. GdS a luat legătura cu funcționarul din cadrul Agenției Naționale pentru Locuințe care se ocupă de preluarea cererilor de locuințe pentru blocul L2 din cartierul chinezesc. Răspunsul a fost acela că nu s-a mai făcut niciun pas pentru că ar fi o problemă cu regimul juridic al terenului de sub construcție.

„Nu știu ce să vă spun legat de acest amplasament pentru că nu am mai primit nicio informație nouă. Ultima dată ni s-a comunicat că este o problemă juridică legat de terenul pe care se află cartierul, iar ea nu a fost încă reglementată. Terenul ar fi revenit Armatei, pentru că acel termen de predare a celor 250 de locuințe către MApN nu a fost încă prelungit oficial, printr-o nouă hotărâre de guvern, iar ANL nu poate demara lucrările în aceste condiții. Nu poți construi și vinde o locuință, dacă nu ai și terenul de sub construcție.

Noi am făcut proiectul tehnic pentru un bloc – L2, de fapt l-am refăcut după cel făcut inițial de chinezi pentru tot cartierul, am demarat și licitația, am atribuit contractul, dar a expirat perioada de predare a locuințelor prevăzută în acel act normativ, a apărut problema cu terenul și a trebuit să sistăm totul până la reglementarea situației“, a explicat acesta.

Funcționarul din cadrul ANL a mai precizat că, dacă termenul va fi prelungit așa cum s-a stabilit, va fi refăcut proiectul tehnic al blocului L2 și demarată licitația pentru restul de lucrări. Ultimul termen agreat pentru cele 250 de locuințe destinate angajaților MApN este ianuarie 2023. Va fi oare respectat?