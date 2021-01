Asociațiile de proprietari cu datorii rămân de azi fără căldură

“Noi am somat asociațiile cu mari datorii, așa cum ne-a cerut administratorul judiciar, Siomax. În plus, la începutul săptămânii am fost atenționați și de Complexul Energetic Oltenia asupra debitelor. Prin urmare, le-am cerut asociațiilor de proprietari cu mari restanțe să-și plătească facturile, în caz contrar locatarii rămân în frig. Dintre cei somați, au venit doar două asociații și au plătit o parte din restanțe și au făcut reeșalonări. Este vorba despre Asociația de proprietari 26 Brazda lui Novac și Asociația de proprietari 4 Mareșal Antonescu. Asociația 2 Lăpuș a plătiti 79 de mii de lei, ceea ce înseamnă că avea bani încasați, dar nu a făcut reeșalonare. Iar Asociația R20 Potelu a promis că vine să plătească și să facă reeșalonarea datoriilor. Acestea din urmă sunt așteptate până azi 13.01.2021, în caz contrar vor fi debranșate și acestea în cursul zilei de azi. Debranșările se vor face treptat, câte 10 asociații în fiecare zi”,

a declarat pentru GdS, Gheorghe Nedelescu, administrator special SC Termo Craiova SRL.