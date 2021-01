Rata șomajului în Gorj, în scădere ușoară

Rata șomajului în județul Gorj este în scădere. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj, rata șomajului pe luna decembrie este mai mica decât rata șomajului din luna anterioară.

În momentul de față în Gorj sunt înregistrați 5.212 șomeri, din care 3.287 sunt femei. Din total, 2.193 sunt șomeri indemnizați, iar restul neindemnizați. Rata șomajului este de 3,86%, față de 3,94% în luna noiembrie 2020. Potrivit lui Romeo Chiriac, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, rata scăzută a șomajului a fost influențată și de faptul că angajatorii au apelat la măsura șomajului tehnic și nu i-au mai concediat pe salariați.

Romeo Chirac, șeful AJOFM Gorj, a mai spus că rata șomajului a fost influențată și de cursurile de calificare organziate, Pe parcursul anului trecut au fost organizate 25 de cursuri de formare profesională pentru șomeri. Acestea au vizat meserii precum: agent securitate, administrator pensiune, brutar, communicare în limba engleză, comunicare în limba germane, instalator, sudor, agent vânzări, electrician, inspector resurse umane, contabil și altele.

Subvențiile acordate de AJOFM

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj a acordat și subvenții anul trecut. Este vorba de încheierea a 1.208 de convenții pentru plata de subvenții companiilor care au încadrat șomeri. Subvenția este de 2.250 de lei pe lună pentru 12 luni.

„A avut rezultate bune și la Planul de angajări. Au fost realizate 4.982 de angajări. Au fost 4.466 de contracte pe perioadă nedeterminată și 516 angajări pe perioadă determinată. Am plătit și prima de activare pentru 125 de șomeri neindemnizați. Am acordat și 17 prime pentru relocare și sumele aferente pentru încadrarea a 23 de absolvenți. Am mai asigurat completarea veniturilor pentru 405 persoane”, a declarat Romeo Chiriac, șeful Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj.