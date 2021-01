Sunt debranșată, nu locuiesc în apartament, dar plătesc căldură

“Eu mi-am pus centrală de apartament și nici nu locuiesc acolo. Eu cu cei de la asociație am avut mereu discuții pe tema cheltuielilor pentru căldură. Ce este curios, cu o lună înainte am avut de plătit 45 de lei, iar luna următoare, în noiembrie am 150 de lei din care căldura este 85 de lei. Acest calcul îl face firma Techem. Eu nu pricep, de ce aceste firme fac un abuz. S-a făcut o inventariere, s-a văzut că am coloanele izolate cu rigips și totuși plătesc destul de mult. Unde se duc acești bani? Eu nu văd rostul acestor firme, probabil sunt acoperiți de un cadru legal, dar oamenii s-au săturat. Nu sunt singurul locatar nemulțumit din acest bloc. Sunt debranșată, nu locuiesc în apartament, dar plătesc. Eu nu văd justificarea acestor plăți.

Trebuie evidențiat faptul că sunt niște nereguli, să plătești o căldură pe care nu o consumi. Mie, că am centrală și-i încălzesc pe vecini ,îmi plătește cineva? Cu președintele de la asociație degeaba vorbesc, probabil el are niște beneficii. Nu am cu cine să vorbesc. Am sunat la Techem, am sunat la primărie, la Protecția consumatorului, în zadar. În cele din urmă voi merge la ANAF, poate așa cineva se sesizează și face niște controale. Ne-am săturat de un astfel de calcul” spune Carmen Florescu