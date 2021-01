Sindicatele din învățământ cer vaccinarea profesorilor și a copiilor, înainte de revenirea în sălile de clasă

„Situația este mai complicată în realitate decât se vede la televizor. Am colegi care și-au plătit instruirile pentru a participa la cursurile online. Au mai avut nevoie periodic de asistență și nu le-a dat nimeni bani pentru serviciile IT. Situația este destul de riscantă și cu revenirea la școală. Sunt pentru cursurile față în față, dar în anumite condiții. Trebuie să existe această vaccinare. Sigur, pentru cei care sunt de acord. Vedem și ce dezizie va fi luată legat de vaccinarea copiilor și de la ce vârstă. Sunt multe necunoscute legat de revenirea la școală. Vom vedea și câți profesori vor să se vaccineze. Dacă ne aducem aminte, la Târgu Jiu școlile erau deja închise când a fost luată decizia închiderii unităților de învățământ în întreaga țară. Ne aducem aminte că am avut atunci cazuri de coronavirus și la profesori și la elevi. În altă ordine de idei, cerem și respectarea legii, respectiv majorarea salariilor profesorilor conform Legii 153/2017, modificata prin OUG 135 din 14 august 2020. Salariile profesorilor ar fi trebuit să crească cu 16% de la 1 septembrie 2020, însă creșterea a fost amânată pe fondul pandemiei de coronavirus”, a declarat Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj.