Târgu Jiu: Pompierii intervin pentru salvarea a 150 de oi surprinse de o viitură

Pompierii gorjeni intervin astăzi de dimineață în localitatea componentă Ursați din Târgu Jiu pentru salvarea a 150 de oi dintr-o gospodărie afectată de inundații. Pe râul Șușița s-a produs o viitură, iar apele s-au revărsat și într-o curte în care se află cele 150 de ovine.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, se mai acționează la această oră cu motopompe, în orașul Novaci, pentru evacuarea apei dintr-o curte inundată.

ISU Gorj, solicitat să intervină pentru gestionarea a 18 situații de urgență generate inundații

În urma precipitațiilor abundente căzute noaptea trecută pe teritoriul judetului Gorj, ISU Gorj a fost solicitat să intervină pentru gestionarea a 18 situații de urgență generate inundații, astfel: comuna Bălești pentru evacuarea apei dintr-o curte; Turceni pentru evacuarea apei dintr-o curte; Tismana pentru evacuarea apei dintr-o curte și un beci; Schela, satul Sâmbotin pentru evacuarea apei dintr-o curte; Glogova pentru evacuarea apei dintr-un beci; Motru evacuarea apei din 3 curți; Slivilești evacuarea apei dintr-o curte.

În comuna Padeș s-a intervenit pentru evacuarea apei din opt curți

În comuna Padeș, satele Padeș, Apa Neagră, Orzești și Văieni s-a intervenit pentru evacuarea apei din 8 curți. Au mai fost și alte situații de urgență generate de inundații gestionate de către autoritățile publice locale.

„Având în vedere că suntem sub incidența unei avertizări cod roșu emisă de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, valabilă până astăzi la ora 12.00, care vizează scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri importante de debite și niveluri cu depășiri ale cotelor de pericol pe râul Motru, ISU Gorj a transmis prin intermediul RO-Alert, la ora 3.25, un mesaj de avertizare a populației din comunele Cătunele, Motru, Glogova, Padeș, Samarinești și Văgiulești cu următorul text: “Atenție !! COD ROȘU pe râul Motru. Creșteri de debite cu posibilitatea depășirii cotelor de pericol preconizate pe cursurile de apă din zona. Nu traversați râurile prin apă și nu va apropiati de malurile acestora. Recomandam curățarea rigolelor din apropierea locuintei in vederea facilitării scurgerii normale a apei si efectuarea demersurilor pentru punerea in siguranta a bunurilor. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Gorj”, confom ISU Gorj