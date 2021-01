Record de turiști la început de an în Rânca. Stațiunea montană Rânca, din Gorj, a înregistrat în ultimele zile ale anului trecut și în primele zile din acest an un număr record de turiști pentru sezonul de iarnă.

În zilele de după Anul Nou au urcat în stațiunea montană zeci de mii de turiști. Estimările salvamontiștilor și ale cabanierilor arată că media zilnică a fost de 9.000 – 10.000 de turiști. Cozile în trafic au fost imense și a durat și câteva ore parcurgerea distanței dintre Novaci și zona montană Rânca. La un moment dat coada de autovehicule începea din zona satului Pociovaliște, chiar înainte de intrarea în orașul Novaci, și se întindea până la primele pensiuni din stațiune.

Polițiștii rutieri și alte forțe de ordine au fost insuficiente. Practic, nu au prea avut soluții pentru mașinile care așteptau în trafic. Cea mai bună soluție ar fi fost parcări mari amenajate la intrarea în Rânca și în alte puncte, astfel încât șoseaua să nu fie blocată complet pe sensul de urcare.

Record de turiști la început de an în Rânca. Autoritățile nu au învățat nimic după Crăciun

Autoritățile ar fi trebuit să învețe ceva din ce s-a întâmplat după Crăciun, însă, din contră, după Anul Nou problemele au fost mult mai mari. La fel și numărul de turiști. În plus, au fost mii de persoane care au fost nevoite să se întoarcă acasă în aceeași zi în care au plecat la Rânca pentru că nu au mai existat locuri de cazare disponibile. Și acest lucru a generat blocaje, având în vedere restricțiile din pandemia de coronavirus și faptul că este obligatoriu ca populația să fie acasă până la ora 23.00.

Record de turiști la început de an în Rânca. Stațiunea din Gorj nu a avut niciodată atât de mulți turiști de Crăciun și de Anul Nou.

Circulația este permisă pe timp de noapte, doar din motive bine stabilite. Și duminică pe DN 67 C între Novaci și Rânca au fost cozi pe aproximativ 20 de kilometri. Un aspect pozitiv cu privire la Rânca a vizat intervențiile pe pârtii. În primele două zile ale anului au fost numai 9 intervenții. Majoritatea cazurilor au fost ușoare.

„Am avut și în ultima zi a mini-vacanței cozi pe 20 de kilometri între Novaci și Rânca. Situația a fost identică pe 1 și pe 2 ianuarie. Nu au mai fost atâtea mașini și turiști la Rânca în perioada similară a anilor trecuți. Nu am avut multe cazuri pe pârtie. Colegii mei au intervenit la cinci cazuri pe 1 ianuarie și la 4 cazuri pe 2 ianuarie. Au fost mii de mașini în stațiune și nu este greșit dacă spunem că am avut o medie de 10.000 de turiști pe zi la început de an. Zăpadă multă, ninsoare, toate pârtiile deschise și bune, dar foarte multă lume. Asta față de capacitatea stațiunii”, a precizat Sabin Cornoiu, șeful Serviciului Județean al Salvamont Gorj.