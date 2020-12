Impozitele și taxele din 2021 au încins spiritele în CL Craiova. Sprijin sau nu pentru sectorul HoReCa?

Impozitele și taxele din 2021 au încins spiritele în ședința ordinară a Consiliului Local (CL) Craiova de joi, ultima a anului 2020. Ședința a avut loc online și a fost una maraton, pentru că s-a întins pe durata a aproape cinci ore.

Nu a fost proiect de hotărâre care să nu stârnească discuții aprinse între consilierii locali din alianța PNL-USR-PLUS și cei din PSD, ultimii având în spate și primarul. Asta pentru că Olguța Vasilescu a intrat în discuții de fiecare dată când a considerat, pentru a oferi explicații. Explicații care nu au fost însă deloc pe placul consilierilor din tabăra adversă. S-a lăsat și cu jigniri, dar și cu contre haioase. „Haideți mai repede cu dicuțiile, că nu vreau să fac Revelionul cu dumneavoastră!“, s-a adresat la un moment dat Olguța Vasilescu consilierilor locali din PNL. „Nici noi nu vrem cu dumneavoastră, stați liniștită“, i-au răspuns liberalii.

Cel mai intens dezbătut a fost proiectul privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. Aici, față de proiectul inițial, executivul a venit cu câteva modificări, în sensul unor scăderi de taxe. Este vorba de reducerea la minim a taxei pentru ocuparea terenurilor aparținând domeniului public sau privat cu terase sezoniere, parcuri de distracții și activități de agrement în care se desfăşoară activităţi comerciale, precum și reducerea taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților derulate de baruri și restaurante.

Marian Vasile a propus eliminarea cotei adiționale de 20% pentru agenții economici care dețin clădiri nerezidențiale

Consilierii locali din partea PNL și USR-PLUS au venit însă cu alte propuneri, transformate în amendamente la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2021.

Tonul l-a dat Marian Vasile, președintele PNL Craiova. „Am studiat proiectul cu taxele și impozitele locale și am constatat că nu venim deloc în sprijinul agenților economici din Craiova. Nu neapărat în sensul relaxării, ci în sensul unui sprijin având în vedere contextul economic dificil prin care trecem cu toții. Am propus diminuarea cu 20% a impozitului pe clădirile persoanelor juridice, clădiri care nu sunt rezidențiale. Mai exact, la articolul 10 am propus eliminarea cotei adiționale de 20% pentru cei care dețin clădiri nerezidențiale. Vă solicit să supuneți la vot acest amendament.

Marian Vasile, președintele PNL Craiova

Această propunere a mea de a diminua impozitul pe clădirile persoanelor juridice nu are un impact mare la nivelul bugetului orașului nostru, undeva la opt milioane de lei. Sper ca și colegii de la PSD să ne susțină în acest sens, pentru a veni în sprijinul agenților economici. Repet, aveam posibilitatea de a ridica această cotă până la 50%, dar avem și posibilitatea de a renunța la această cotă adițională. Ar fi o gură de oxigen pentru întreprinzătorii craioveni și aici ar intra toate firmele din sectorul HoReCa, nu doar barurile din Centrul Vechi. Putem să mai reducem din costurile cu panseluțele în orașul nostru“, a spus Marian Vasile.

Impozitele și taxele din 2021 au încins spiritele în CL Craiova. Ce au mai cerut consilierii locali PNL și USR-PLUS

Consilierii locali PNL și USR-PLUS au propus în ședință mai multe amendamente. În primul rând eliminarea articolului care prevedea ajustarea impozitelor/taxelor calculate prin aplicarea cotelor de impozitare sau sume fixe, cu cote adiţionale. În cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale a căror valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani faţă de anul de referinţă, se ajusta conform proiectului prin aplicarea cotei de 50%. În cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale a căror valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani faţă de anul de referinţă, se ajusta prin aplicarea cotei adiţionale de 20%. Liberalii și useriștii au cerut eliminarea integrală a articolului sau măcar a celui legat de clădirile nerezidențiale.

Impozitele și taxele din 2021 au încins spiritele în ședința ordinară a Consiliului Local Craiova de joi, ultima din 2020. Ședința a avut loc online.

Legat de reducerea la jumătate a taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților derulate de baruri și restaurante, alianța de dreapta a cerut ca taxa să fie zero. De asemenea, consilierii locali PNL și USR-PLUS au cerut majorarea de la 0,08% la 0,1% a cotei impozitului pe clădiri, pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, și scăderea de la 1,3% la 1% a cotei impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor juridice. O altă propunere a fost aceea a creșterii cotei impozitului pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice, de la 0,4 % asupra valorii clădirii, la 0,8%.

Impozitele și taxele din 2021 au încins spiritele în CL Craiova. Olguța Vasilescu: „În momentul în care pui undeva trebuie să iei din altă parte“

Executivul din Primăria Craiova nu a împărtășit părerea consilierilor PNL și USR-PLUS. Și, implicit, nu a fost de acord cu amendamentele aduse la proiect. „În momentul în care pui undeva trebuie să iei din altă parte. Per total, amendamentele pe care le-ați depus înseamnă un impact undeva la 22 de milioane de lei, ceea ce este o sumă foarte mare pentru bugetul Craiovei. În ceea ce privește impozitele de la agenții economici, vă atrag atenția că ele reprezintă 70% din totalul veniturilor, deci orice scădere ar dezechilibra total bugetul pentru anul 2021“, a spus primarul Lia-Olguța Vasilescu.

„Să se găsească alte soluții, nu să se pună biruri agenților economici. Asta ține până la urmă și de dibăcia primarului. Să le arătăm că ne pasă și de ei“, a replicat Marian Vasile. Părerea președintelui PNL Craiova a fost împărtășită și de avocatul Lucian Săuleanu, consilier local din partea PLUS și candidat la Primăria Craiova. „Nu au cum să mai crească impozitele pentru că noi am dus mereu această cotă la maxim față de cât permite legea. Acum ar fi momentul să stimulăm agenții economici și să scădem această cotă la 1%. Consiliul Local decide dacă se modifică impozitele și taxele și așa cum spunea și colegul Marian Vasile ține și de această dibăcie a primarului de a găsi soluții. Suntem datori să găsim acel echilibru între personele fizice și persoanele juridice“, a spus Săuleanu.

Impozitele și taxele din 2021 au încins spiritele în CL Craiova. Amendamentele au picat la vot. PSD a fost împotrivă

Toate amendamentele propuse de PNL și USR-PLUS au picat la vot, pentru că alianța de dreapta a avut 12 consilieri din 13 (unul a absentat motivat) în timp ce PSD a avut același număr de 14 consilieri (cu cei trei de la PER, plus Dan Diaconu, trecut de la PNL la PSD). Așa că la toate amendamentele, ca, de altfel, la toate proiectele de hotărâre unde au existat controverse, scorul la vot a fost același: 14-12 în favoarea PSD.

„Din ce să plătim, dacă vreți numai scăderi?“, s-a adresat viceprimarul Craiovei, Aurelia Filip, celor de la PNL. „Creștem impozitele la persoanele fizice ca să le scădem la persoanele juridice? Ca să acoperim cele 22 de milioane de lei ar trebui ca pentru toți craiovenii toate taxele să fie la maxim.

Asta e o filosofie de dreapta pe care putem sau nu să o acceptăm. Am ajutat industria HoReCa, cea care a fost cea mai afectată, și am redus taxele de ocupare a domeniului public și privat al orașului. Dacă vom primi mai mulți bani de la Guvern anul acesta vom merge și spre această scădere la persoanele juridice care, repet, reprezintă 70% din veniturile Craiovei“, a afirmat Olguța Vasilescu.

La ce proiecte s-au mai opus consilierii locali PNL și USR-PLUS

A urmat o serie de alte proiecte la care contrele au fost la ordinea zile. La final însă a ieșit așa cum a vrut primăria, cu scorul deja clasic de 14-12. Consilierii de dreapta s-au opus majorării taxelor din piețe, a tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional Salubritate Craiova SRL și a tarifului de distribuție și furnizare a energiei termice și a prețului la energia termică facturată populației de la 1 ianuarie. PNL și USR-PLUS s-au opus și la reducerea redevenței lunare plătită primăriei de către Salubritate și la modul în care a fost alcătuită Comisia de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale în municipiul Craiova.

Și mutarea activității Judecătoriei Craiova, din martie 2021, în cele două clădiri de la Centrul Multifuncțional a generat discuții aprinse, pornind de la faptul că transmiterea imobilelor se va face cu titlu gratuit. „Vorbim de clădiri construite pe fonduri europene, de un Centru de Excelență în Afaceri, de un Centru pentru sprijinirea IMM-urilor. Un astfel de proiect a fost gândit pe termen lung, pentru a ajuta firmele din Craiova, or noi am așteptat până s-a terminat monitorizarea UE și gata, am schimbat destinația“, a comentat Marian Vasile, președintele PNL Craiova. Edilul-șef al Craiovei a răspuns că agenții economici care își desfășurau activitatea în cele două imobile vor primi alte spații din partea primăriei, la aceleași costuri cu chiria.