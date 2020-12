O parte din activitatea Judecătoriei Craiova se va muta, începând cu data de 16 martie 2021, la Centrul Multifuncțional. Mai exact, în două dintre clădirile de aici: Centrul de Excelenţă în Afaceri și Centrul pentru IMM-uri şi Institute de Cercetare şi Inovare.

Tribunalul Dolj a fost cel care a solicitat primăriei atribuirea unui spațiu pentru relocarea unei părţi a activităţii Judecătoriei Craiova, iar municipalitatea a oferit cele două imobile de la Centrul Multifuncțional. În ședința ordinară de joi a Consiliului Local (CL) Craiova se va supune la vot transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 16.03.2021, cu posibilitatea prelungirii, către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a celor două clădiri: Centrul de Excelenţă în Afaceri (cu valoarea de inventar de 2.145.744,16 lei) și Centrul pentru IMM-uri (cu valoarea de inventar de 2.720.791,19 lei).

Cele două imobile, alături de Business Center Sud Craiova, au fost construite imediat după ce a fost finalizat Centrul Expozițional și de Afaceri, cunoscut mai bine ca Centrul Multifuncțional – Pavilion Central. Toate fac parte din același proiect european implementat cu 50% finanțare nerambursabilă de la UE și 50% contribuția municipiului Craiova. Banii au fost asigurați la acea vreme dintr-un împrumut de 11,7 milioane de euro contractat în 2010 de la Hypo Noe Gruppe Bank AG (Austria). Clădirile au ieșit de sub monitorizarea UE în septembrie 2019 așa că ar putea avea acum și altă destinație. Reamintim că tot din luna martie la Centrul Multifuncțional s-ar putea muta și o parte din activitatea Primăriei Craiova, dacă clădirea de pe strada A.I. Cuza, nr. 7, va intra în reabilitare.

Judecătoria Craiova se va muta la Centrul Multifuncțional. De ce vrea Tribunalul Dolj cele două clădiri ale Primăriei Craiova

În adresa trimisă către Primăria Craiova, Tribunalul Dolj a menționat că dorește pentru Judecătoria Craiova un spațiu gratuit „în vederea desfăşurării activităţii acesteia în bune condiţii“. Instituția a pus nevoia de noi spații pe faptul că „numărul cazurilor a crescut considerabil şi spaţiul actual a devenit insuficient pentru desfăşurarea activităţii“. În plus, spaţiul destinat birourilor judecătorilor şi personalului auxiliar ar fi devenit neîncăpător.

O parte din activitatea Judecătoriei Craiova se va muta din martie 2021 în două dintre clădirile de la Centrul Multifuncțional. În imagine este Centrul pentru IMM-uri.

„Pe rolul instanţelor de judecată sunt acţiuni formulate de personalul Judecătoriei Craiova pentru despăgubiri, urmare a condiţiilor improprii de muncă“, a mai menționat Tribunalul Dolj în solicitarea sa. Instituția a dat vina, în final, și pe pandemia de coronavirus: „În contextul actual este necesară găsirea soluţiilor de optimizare şi de distanţare socială a spaţiului de lucru, pentru asigurarea unei distanţe recomandate de doi metri între angajaţi, ceea ce înseamnă că aceste aspecte nu pot fi îndeplinite în actualul sediu al Judecătoriei Craiova“.

Centrul de Excelenţă în Afaceri are 807 mp (suprafață desfășurată realizată) și deține o sală de training, șase birouri cu suprafețe cuprinse între 21,40 mp și 23 mp – la parter și 11 birouri cu suprafețe între 21,30 mp și 27,20 mp – la etaj. Plus 55 de locuri de parcare. La rândul său, Centrul pentru IMM-uri are o suprafaţă desfăşurată de 1.003,50 mp, din care suprafaţă utilă nou creată de 824,80 mp. Clădirea are o sală pentru prezentări de 77,7 mp, patru încăperi pentru birouri cu suprafeţe cuprinse între 20,80 mp și 40,70 mp și alte șase încăperi pentru birouri cu suprafeţe între 41 mp și 58,20 mp.