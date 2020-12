Meniu tradițional de sărbători pentru beneficiarii din centrele DGASPC

Beneficiarii din Centrele de asistență socială din Gorj vor beneficia de un meniu special și de Anul Nou.

Spiritul sărbătorilor de iarnă se simte în toate serviciile sociale subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, chiar dacă de această dată s-a impus respectarea măsurilor de prevenire a infectării cu noul coronavirus.

Au fost împodobiți brazi de Crăciun la toate centrele subordonate Direcției, locațiile fiind decorate corespunzător, cu ornamente specifice. În prag de sărbători, beneficiarii au primit cadouri de la sponsori și de la oameni cu suflet mare, cărora le mulțumim pentru daruri și pentru că au ales să ne fie alături și în acest an.

Ca de fiecare dată, de sărbători, meniul beneficiarilor din toate centrele subordonate DGASPC Gorj este compus din preparate tradiționale, respectiv: salată boeuf, sarmale cu mămăliguță și piftie, friptură de porc la tavă, dulciuri și fructe.

Meniu special și de Anul Nou

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj pregătește și finalul de an în centrele pe care le are în subordine. Și pentru masa de Anul Nou va fi pregătit un meniu tradițional. Acest lucru are în vedere că s-a redus la maximum contactul cu persoanele din exterior, chiar dacă beneficiarii mai primesc și pachete de la aparținători.

„Ne dorim ca toţi beneficiarii serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj să simtă din plin spiritul sărbătorilor de iarnă şi să aibă parte de o atmosferă cât mai apropiată de cea familială. Cu această ocazie, le dorim tuturor angajaților, beneficiarilor și colaboratorilor, sărbători fericite, un An Nou mai bun, cu bucurii, liniște în suflet și sănătate!”, potrivit lui Laurențiu Diaconescu, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.