Cum a cheltuit Primăria Craiova banii încasați în 2020. Consiliul Local Craiova va aproba în ședința ordinară de joi, 31 decembrie, execuţia bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului pe primele 11 luni ale anului 2020. Mai exact, câți bani au intrat în bugetul local până la data de 30 noiembrie și cum au fost cheltuiți. Câți bani a încasat primăria din taxele și impozitele locale și cât a plătit pentru salariile angajaților și serviciile publice oferite craiovenilor aflați din articolul de mai jos.

Primăria Craiova a încasat în acest an din impozitele și taxele locale suma de 161.159.699 lei, potrivit execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului pe primele 11 luni ale anului 2020. Totodată, veniturile fiscale au fost încasate în sumă 119.038.786 de lei, iar veniturile nefiscale au fost de 42.120.913 lei. Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată s-au încasat în acest an 44.608.368 de lei, în timp ce din cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit în bugetul local au intrat 274.487.934 de lei.

Primăria Craiova, venituri proprii de 1,4 milioane de lei

Alți 17.361.105 lei au venit de la Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din Craiova, iar 5.296.420 de lei au reprezentat subvențiile de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor cu carantina.

De asemenea, veniturile proprii încasate de primărie până la data de 30.11.2020 au fost în cuantum de 1.436.842 de lei. Primăria Craiova a mai primit 2.858.757 lei – subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2014-2020 și 19.807.704 lei – sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020.

Funcționarea Primăriei Craiova a „înghițit“ peste 13,8 milioane de euro

Din veniturile încasate de primărie în primele 11 luni ale anului, pentru funcţionarea instituției s-a achitat suma de 67.458.129 lei, adică peste 13,8 milioane de euro. Din acești bani, 41.858.546 de lei au fost cheltuieli de personal, iar restul de 25.603.139 lei au reprezentat cheltuielile cu bunuri şi servicii (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, reparații curente).

Și funcționarea Poliției Locale Craiova a costat scump bugetul local: 30.703.917 lei. Banii sunt pentru finanţarea activităţii instituției până la data de 30 noiembrie, respectiv pentru plata drepturilor salariale ale personalului angajat și pentru norma de hrană. Tot din bugetul local primăria a efectuat plăţi în valoare de 4.738.933 de lei, pentru dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice interne şi externe contractată cu BRD Groupe Societe Generale, Hypo Noe Gruppe Bank AG și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Cum a cheltuit Primăria Craiova banii încasați în 2020. Care au fost costurile cu învățământul preuniversitar

Pentru funcţionarea învățământului preuniversitar de stat din Craiova primăria a achitat, în total, suma de 32.518.660 de lei. Banii au fost plătiți pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar – 77.470 de lei; pentru întreţinerea şi gospodărirea unităților de învățământ, plus reparaţii curente la clădirile în care îşi desfăşoară activitatea – 16.696.977 de lei; pentru reparațiile curente efectuate la unitățile de învăţământ de pe raza municipiului Craiova, conform acordului cadru – 3.577.105 lei. De asemenea, a fost achitată suma de 491.916 lei pentru mobilierul școlar achiziționat, conform acordului cadru încheiat de primărie cu firma care a câștigat licitația.

Din bugetul local au fost achitate și bursele elevilor, în sumă de 2.421.398 de lei, dar și suma de 7.639.000 de lei pentru finanțarea învăţământului general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional. Alți 1.524.579 de lei au fost plătiți pentru elevii din învățământul de stat, iar 92.220 de lei pentru cei din învățământul particular, în vederea asigurării alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei pentru copiii cu cerinţe educaţionale.

Cum a cheltuit Primăria Craiova banii încasați în 2020. Câți bani au mers către spitale

La capitolul „Sănătate“, municipalitatea a plătit până la 30 noiembrie suma de 2.987.048 lei pentru cele trei unităţi sanitare din subordine. Este vorba de Spitalul Municipal „Filantropia“ (1.155.588 de lei), Spitalul de Neuropsihiatrie (1.231.460 de lei) şi Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş“ (600.000 de lei). Banii au fost pentru achitarea facturilor pentru reparații curente, utilități, chirii, paturi, saltele etc.

De asemenea, 17.769.560 de lei s-au achitat către Serviciul Public Managemente, Cabinete Medicale și Creșe pentru salariile si contributiile angajatilor din cabinetele medicale școlare (173 de persoane), în timp ce pentru furnituri de birou, piese de schimb pentru defibrilatoare, colectare deșeuri medicale și măști chirurgicale a fost cheltuită suma de 57.895 de lei. În fine, zece cupluri infertile din municipiul Craiova au primit, în total, suma de 138.000 de lei, reprezentând sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.

Câți bani au consumat instituțiile de cultură

În anul 2020 pandemia de coronavirus a ținut mai mult închise sălile de spectacole, iar competițiile sportive au luat și ele o pauză lungă. Instituţiile de cultură şi sport din Craiova au avut însă cheltuieli, iar pentru funcționarea lor s-a plătit din bugetul local suma de 42.815.554 de lei. Cei mai mulți bani au mers către Opera Română Craiova – 14.008.476 de lei. În continuare, Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri“ a primit 2.682.457 de lei, Filarmonica „Oltenia“ – 12.731.730 de lei, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase“ – 3.891.942 de lei, Casa de Cultură „Traian Demetrescu“ – 892.990 de lei, iar Sport Club Municipal Craiova – 8.607.959 de lei.

Bani pentru funcționare a primit și Căminul pentru Persoane Vârstnice, sub forma transferurilor curente necesare achitării drepturilor salariale, cheltuielilor materiale de întreţinere şi funcţionare a instituţiei, precum și a sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate. În total, Căminul pentru Persoane Vârstnice a primit de la bugetul local suma de 10.453.487 de lei.

25,3 milioane de lei – întreținerea spațiilor verzi din Craiova

Lucrările executate de RAADPFL Craiova pe spațiul verde au costat și ele scump bugetul local. Potrivit execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe primele 11 luni ale anului 2020, pentru plata lucrărilor de întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, cimitire, plus întreținerea Grădinii Zoologice s-a utilizat suma de 25.307.095 de lei.

Consumul de energie electrică suportat de municipalitate s-a apropiat și el de două milioane de euro. Astfel, pentru lucrările de menţinere, întreţinere precum şi pentru energia electrică consumată de iluminatul public, iluminatul ornamental festiv 2019-2020, semafoare, fântâni arteziene şi lucrări de asistenţă tehnică a fost achitată suma de 9.295.759 de lei. La rândul lor, lucrările de sistematizare a circulaţiei au costat 3.375.855 de lei.

Și activitatea de salubrizare a orașului a necesitat costuri similare cu cele pentru întreținerea spațiilor verzi. Pentru salubrizare (măturat manual căi publice, întreţinerea manuală a curăţenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat şi transportat la rampa de gunoi a reziduurilor stradale), deszăpezire (degajarea zăpezii şi combaterea poleiului pe căile publice) și ecarisaj a fost consumată de la buget suma de 26.636.587 de lei.

Cum a cheltuit Primăria Craiova banii încasați în 2020. RAT SRL – subvenție de 37.687.000 de lei

La capitolul bani primiți de la Primăria Craiova, RAT SRL rămâne campioană. Astfel, pentru diferențele de tarif acordate cetățenilor care beneficiază de facilități pentru transportul în comun și compensația pentru activitatea de transport în comun acordată operatorului, conform contractului de delegare, primăria a achitat până la data de 30 noiembrie suma de 37.687.000 de lei.

Tot la capitolul „Transporturi“ intră și cheltuielile cu repararea și întreținerea străzilor, aleilor și parcărilor din municipiu. Aici, în primele 11 luni ale anului 2020 primăria a efectuat plăţi în cuantum de 34.759.339 de lei.

În fine, pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă care se află în implementare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe primele 11 luni ale anului a fost utilizată suma de 22.531.768 de lei.