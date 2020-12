Căldură și facturi pe măsură în noiembrie

„ Avem blocuri și cu repartitoare, dar și la paușal. Vă pot exemplifica,facturile la căldură din blocul N18, calculul este făcut după SET, la o suprafață de 66mp, 60 mp. Apartament cu trei camere are de plătit o factură la caldură în valoare de 286 de lei. Un apartament similar ca și suprafață, dar cu SET diferit 188 de lei, altul 264 de lei, dar și 168 de lei. Comparativ cu anul trecut sunt valori asemănătoare. În blocurile cu trei și patru camere, valorile sunt mai mari. De exemplu, F19, apartament cu patru camere, are căldura, 546 de lei, alt apartament, tot de patru camere are 446 de lei factura la căldură. Diferența vine și de la modelul de calorifere, unele sunt din fontă, altele din oțel, coeficientul este diferit de la un calorifer la altul, plus elemenții.

Comparativ cu anul trecut, valorile sunt asemănătoare. Alt exemplu, apartament cu trei camere, la paușal plătește pentru luna noiembrie 234 de lei pentru căldură, altul plătește 342 de lei. Diferența vine și de cum este poziționat apartamentul, pe sud sau pe nord, la parter sau la ultimul etaj. Eu zic că sunt acceptabile costurile. Pot să vă dau exemplu și dintr-o altă asociație, unde avem centrală pe cvartalul de blocuri. Aici avem facturi mult mai mici. Un apartament cu trei camere, factura la căldură este cu puțin peste 200 de lei”, a precizat Florica Simulescu, administrator asociație de proprietari.