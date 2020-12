Turiștii sunt așteptați la Rânca în weekend cu zăpadă de peste un metru

Mii de turiști sunt așteptați în acest weekend la Rânca pentru a profita zăpada aflată din belșug pe pârtii. Stratul de zăpadă a depășit pe alocuri în decor și peste un metru.

Așadar sunt condiții foarte bune pentru practicarea sporturilor de iarnă. Vor fi disponibile trei pârtii de schi și una de sanie. Va fi deschisă inclusiv pârtia de la telescaun care măsoară aproape un kilometru.

Inclusiv instalația de transport pe cablu va funcționa, în special dacă vor fi turiști care vor dori să schieze pe pârtia de lângă Vârful Păpușa sau să facă plimbări și să admire stațiunea de la înălțime mai mare. Salvamontiștii se vor afla, de asemenea, la datorie cu 8 persoane.

Cabinetul medical din cadrul bazei Salvamont va oferi asistență de specialiatate 24 de ore din 24. Și drumarii intervin aproape în fiecare zi cu utilaje și cu material antiderapant pentru a menține șoseara deschisă între orașul Novaci și stațiunea Rânca.

Vor utilaje mai bune pentru deszăpezirea drumurilor secundare

Cabanierii din Rânca sunt nemulțumiți că în momentul de față nu ar exista utilaje care să deszăpezească în mod corespunzător străzile laterale. Este nevoie ca în zona Rânca să fie amenajate și parcări mari în afara carosabilului Astfel, mașinile nu vor mai fi parcate pe Transalpina.

În momentul de față există străzi care sunt deszăpezite doar pe jumătate. Dacă se întâlnesc două autoturisme, unul trebuie să se întoarcă. „Este o situație pe care o găsim an de an la Rânca. Acum avem drumul care duce la cabane deszăpezit doar pe doi metri și el are o lățime de 5 metri. Cum să treacă în doi metri o mașină una pe lângă alta? Este imposbil să se întâmple așa ceva! Cerem sprijin autoritățile să intervină pe lângă firma care face deszăpezirea în Rânca, să curățea mai bine străzile lateriale. Anul acesta Primăria din baia de Fier face acest lucru. Este o înțelegere ca un an să fac Novaci, un an Baia de Fier. Și cu apa avem probleme… Vedem către jumătatea sezonului ce se întâmplă sau către final de sezon. La noi nu mai ajunge”, a declarat Tomiță Gavrilă, din județul Dolj, proprietarul unei pensiuni din Rânca.