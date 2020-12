Mii de turiști s-au distrat la Rânca: zăpadă de 60 de centimetri

Mii de turiști s-au aflat la finalul săptămânii trecute în stațiunea montană Rânca, din județul Gorj. Aproximativ 5.000 de turiști s-au aflat în fiecare zi din week-end în zona montană și s-au bucurat de zăpadă și de manifestările organizate în aer liber la cota 1.650 de metri.

În zona turistică sunt deschise 3 pârtii de schi și una de săniuș. Inclusiv pârtia de la telescaun a funcționat. Este vorba de cea mai lungă pârtie din stațiune, respectiv aproape un kilometru. Au fost și persoane care au înoptat în Rânca vineri și sâmbătă pentru a se bucura de liniște, aer curat și peisajele de iarnă autentică.

A fost și primul week-end cu zăpadă naturală pe pârtii, dar și cu primul festival organizat în acest sezon în zona montană din Gorj. Sute de persoane au asistat la manifestările la care coorganizator a fost Asociația concesionarilor din Rânca.

Festival de teatru, muzică și dansuri

La cota 1.650 de metri au avut loc în aer liber la baza pârtiei din centrul stațiunii Rânca câteva spectacole oferite de zeci de tineri și copii.

A fost vorba de un Festival național de muzică, teatru și ansambluri de dans. Cei mai buni competitori au fost răsplătiți cu diplome, cupe, medalii și cadouri din partea lui Moș Crăciun, dar și cu multe dulciuri. „A fost Gala Laureaților la acest Festival național de muzică, teatru și dans.

În condiții de panemie și în aer liber au evoluat și copii și tinerii. S-a dansat, s-a cântat și s-a interpretat. Au fost mulți participanți și spectatori și multă bucurie. Este destul loc în zona montană pentru astfel de enevimente. Le mulțumim celor de la Direcția de Sănătate Publică și Jandarmerie pentru ajutor și pentru asistență”, a declarat Constantin Pănescu, președintele Asociației concesionarilor din Rânca.

Stratul de zăpadă a trecut de 60 de centimetri

Bucuria turiștilor și a tinerilor care au participat la Festivalul național de muzică, teatru și ansambluri de dans a fost întregită și de faptul că este iarnă în toată regula la Rânca.

Stratul de zăpadă depășește 60 de centimetri. Pârtiile de schi și sanie să prezintă în condiții foarte bune și nu amai fost nevoie de intervenția administratorilor cu tunurile de zăpadă. Serviciul Județean Gorj al Salvamont s-a mobilizat, de asemenea, în Rânca în zilele de week-end.

Din fericire, nu au fost multe accidente la schi. „Este început de sezon, dar și zăpadă într-o cantitate bună pe pârtii. Am avut două intervenții sâmbătă și una vineri pe cele patru pârtii de schi și sanie. Este în funcțiune și pârtia de la telescaun. Am avut în total 8 salvatori montani în Rânca, o ambulanță Salvamont și asistență medicală non stop la cabinetul pe care îl avem în baza Salvamont din Rânca”, a declarat Sabin Cornoiu, șeful Salvamont Gorj.