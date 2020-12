CEO selectează trei șefi pentru CS și directorat

La nivelul Complexului Energetic Oltenia este în derulare o selecție de directori pentru Consiliul de Supraveghere și Directorat. Sunt cele două structuri de conducere de la nivelul companiei energetice.

Activitatea de recrutare este desfășurată cu ajutorul unei firme de profil și vizează selecția a doi membri noi pentru Consiliul de Supraveghere, precum și a unui membru pentru Directoratul colosului energetic.

Consiliul de Supraveghere funcționează fără doi membri în urma demisiei a doi șefi. De asemenea, Directoratul are în componență de aproape un an de zile numai patru membri. Structura respectivă poate funcționa doar pentru că președintele Directoratului are drept de veto, în caz de egalitate la vot. Au fost alocate fonduri pentru selecția de noi membri și completarea celor două structuri de conducere de la nivelul Complexului Energetic Oltenia.

Cine face parte din CS și din CEO

În momentul de față din Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia fac parte următorii: Dumitru Mărculescu(președinte), Constantin Săceanu, Ionuț Cosmin Mitrică, Cornel Mădălin Eftenoiu și Mădălin Petre Georgescu.

De asemenea, Directoratul are următoarea componență: Daniel Burlan, președinte, Constantin Bălășoiu, Grigore Iustin Popescu și Lăcrămioara Pintea Diaconu. Este de precizat că Daniel Burlan a fost numit în funcție în urma înlăturării de la conducerea societății a managerului Sorinel Boza.

Acestuia din urmă i-a fost imputat managementul cu probleme și s-a decis schimbarea de pe post. Sorinel Boza a decis însă că i s-a făcut o nedreptate, întrucât nu i se încheiase mandatul. Astfel, a decis să conteste în instanță decizia de revocare din funcție și speră ca magistrații să ia o decizie în cel mai scurt timp.

În același timp, se vehiculează la nivelul Complexului Energetic Oltenia că cel de-al cincilea membru care va fi selectat în Directorat va fi numit președinte în locul lui Daniel Burlan. Acesta din urmă se bucură însă de susținerea organizației județene a PNL Gorj.

Nu au mai primit aprobarea pentru Planul de restructurare

Numirile de noi șefi la nivelul Complexului Energetic Oltenia au loc în contextul în care trebuie să fie implementat un Plan de restructurare. Acesta a fost trimis la Comisia Europeană pentru aprobare și este nevoie ca avizul să fie acordat până la finalul acestui an. În caz contrar compania trebuie să ramburseze un împrumut în valoare de 251 de milioane de euro primit de la Guvern ca ajutor de salvare pentru plata certificatelor de CO2.

Este de amintit că Memorandumul de aprobare a ajutorului de stat pentru CE Oltenia, în valoare de 1,3 miliarde de euro, a fost adoptat de guvern pe 18 noiembrie 2020. Această sumă, care reprezintă contribuția de la buget a statului pentru implementarea Planului de Restructurare a CE Oltenia, include si ajutorul de 251 de milioane de euro care a fost deja acordat companiei la începutul anului.

Costul total al implementării Planului de restructurare și decarbonare a Complexului Energetic Oltenia, prevăzut a se derula în perioada 2021 – 2025, este de aproximativ 3,5 miliarde de euro și presupune investiții pentru diversificarea surselor de energie, modernizarea activelor existente și protecția mediului, precum și cheltuieli pentru eficientizarea activității CE Oltenia. CEO a anunțat că intenționează să construiască grupuri pe gaze naturale, să închidă cariere miniere și grupuri pe cărbune. Mai este vizată construirea unor parcuri fotovoltaice cu o putere instalată de 725 MW.