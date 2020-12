Asociațiile de proprietari ar putea să afișeze cheltuielile individuale la avizier doar cu acceptul locatarilor

„Nu mi se pare corect acest punct de vedere al Autorității. În primul rând, ce facem cu cheltuielile comune, măcar acestea trebuie să fie afișate? Eu afișez lista pe casa scării, unde toți proprietarii se cunosc. Înțeleg să nu faci public numele proprietarilor, dar lista de cheltuieli nu mi se pare corect să nu o afișez la avizier. Sunt afectate interesele celorlalți proprietari, dacă să spunem că îi „protejăm” să spunem pe restanțieri. Ce altă modalitate am să îi aduc la cunoștință proprietarului ce cheltuieli are la întreținere ? Poate sunt alte modalități, dar implică și niște cheltuieli în plus.

Totuși, autoritatea face vorbire de obținerea consimțământului proprietarilor. Și aici avem exemplu cu camerele de luat vederi. S-a spus că este interzis să mai montăm astfel de camere de luat vederi în incinta unui bloc. Totuși, cu acordul proprietarilor astfel de camere se montează și la această dată. Asociația a găsit un inters legitim, protejarea integrității și bunurilor proprietarilor”, este de părere Ion Pătrulescu, președintele Asociației de proprietari Înfrățirii.