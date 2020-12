Alte bonusuri la salariu pe final de an pentru angajații CEO, companie care va încheia anul cu pierderi

Sindicatele și administrația Complexului Energetic Oltenia se vor întâlni într-o nouă ședință a Comisiei Mixte până la finalul acestei luni.

Scopul discuțiilor din Comisia Mixtă va fi împărțirea economiei la fondul de salarii. Este vorba de sumele de bani economisite la fondul de salarii. În funcție de cuantumul acestora se va decide cât îi va reveni fiecărui salariat.

În anii trecuți se discuta ca numai angajații cu salarii mici să beneficieze de banii rămași la fondul de salarii. Cel mai probabil, economia la fondul de salarii va fi împărțită anul acesta în mod egal tuturor angajaților, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți. Bonusul ar putea ajunge la câteva sute de lei și se va adăuga la alte două prime pe care minerii și energeticienii le vor încasa în zilele următoare. Este vorba de prima de Moș Nicolae și prima de Crăciun.

Cu toate acestea, Complexul Energetic Oltenia se pregătește să încheie un nou an cu pierderi considerabile. Acestea sunt estimate la peste un milliard de lei. Primele sunt negociate însă în baza Contractului Colectiv de Muncă și nu sunt condiționate de pierderi sau de profit.

Angajații CEO încasează prima de Moș Nicolae

Este de precizat că angajații Complexului Energetic Oltenia încep să încaseze din această săptămână o serie de beneficii care se acordă la final de an. Este vorba de prima de Moș Nicolae și de prima de Crăciun. Fiecare salariat va intra mâine în posesia primei de Moș Nicolae.

Minerii și energeticienii primesc pe 3 decembrie câte o sută de lei pentru fiecare copil pe care îl au în întreținere.

De asemenea, pe data de 4 decembrie va fi împărțită prima de Crăciun. Aceasta se acordă sub formă de tichete-cadou. Valoarea tichetelor este de 1.300 de lei.

Complexul Energetic Oltenia are probleme financiare din cauza costurilor cu certificatele de CO2. Este taxa achitată an de an de către Complexul Energetic Oltenia pentru noxele emise. Compania a beneficiat de un ajutor financiar de stat pentru plata certificatelor de CO2. Ca urmare a acestui lucru va trebui să implementeze un Plan de restructurare pentru care se așteaptă după un aviz de la Comisia Europeană.

Ce propune Planul de restructurare

Planul propune renunțarea la jumătate din grupurile energetice pe lignit. Se intenționează, dacă Planul de restructurare va fi avizat de Comisia Europeană, construirea a trei grupuri pe bază de gaze naturale.

Nici investițiile în grupuri pe gaze naturale nu sunt văzute cu ochi buni de către Comisia Europeană, însă ar reprezenta o etapă intermediară pentru Complexul Energetic Oltenia, în vederea tranziției către alte tipuri de combustibil, mai puțin poluant. În același timp, în Planul care vizează perioada 2021 – 2025 se mai vorbește despre construirea de parcuri fotovoltaice în Gorj și Dolj cu o puterea totală instalată de 725 MW.

Este obligatoriu ca Planul de restructurare și decarbonare a Complexului Energetic Oltenia să fie aprobat de CE până la finalul acestui an. În caz contrar, potrivit legii, compania trebuie să înceapă rambursarea ajutorului de stat pe care l-a primit și care are o valoare de 251 de milioane de euro. Acest lucru este însă imposibil, dat fiind faptul că societatea se pregătește să încheie anul cu pierderi totale de peste un miliard de lei.