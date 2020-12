Târg de Moș Nicolae, la Târgu Jiu

Târgul de Moş Nicolae organizat de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a fost deschis și anul acesta de Ziua Naţională a României.

Pentru prima dată de când este organziat acest eveniment, târgul are loc online, din cauza măsurilor impuse pe timpul pandemiei de COVID. În spiritul sărbătorilor de iarnă și din dorința de a dărui un cadou celor dragi pentru a le oferi o bucurie autoritățile ar fi dorit să organizeze acest târg ca în fiecare an în centrul municipiului Târgu Jiu, la căsuțele puse la dispoziție de către Primăria municipiului Târgu Jiu. Din cauza creșterii alarmante a numărului de îmbolnăviri din ultima perioadă, ediția din acest an a târgului are loc online, pe pagina de facebook a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.

Produse tradiționale

Majoritatea produselor care sunt scoase la vânzare sunt realizate de meșterii populari din Gorj și nu numai. Obiecte specifice sărbătorilor de iarnă, cadouri și dulciuri, se pot găsi pe pagina de facebook a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.

Vor fi prezenți online la târgul de Moș Nicolae meșteri din județele Gorj, Argeș, Vâlcea, Dolj, București, Harghita, Neamț

„Sărbătorile de iarnă înseamnă și bucuria de a dărui un cadou celor dragi, dar și celor care nu au poate posibilitatea de a își face un cadou. Noi vă oferim produse confecționate de meșteri populari și artiști plastici, pentru toate gusturile și toate buzunarele. Vă vom pune la dispoziție pe pagina noastră de Facebook numele fiecărui meșter, numărul de telefon la care puteți să îl contactați, dar și produsele pe care le puteți cumpăra. Jucării, nuielușe, măști, icoane, globulețe, aranjamente pentru sărbătorile de iarnă confecționate din lemn, clopoței, zurgălăi. Nu vor lipsi turta dulce, mierea, ciocolata de casă, halvița și plantele medicinale. Vor fi prezenți online la târgul de Moș Nicolae meșteri din județele Gorj, Argeș, Vâlcea, Dolj, București, Harghita, Neamț.

Cu siguranță cei care vor vizita târgul vor găsi foarte multe atracții, arta populară românească fiind cea care poate oferi un cadou frumos pentru cei dragi de Moș Nicolae. Târgul de Moș Nicolae de la Târgu Jiu a fost trecut în noiembrie 2018 în cele mai frumoase cinci târguri de sărbători din România, alături de cele din București, Timișoara, Craiova și Constanța, conform Știrile PRO TV. Cu ajutorul bunului Dumnezeu în 2021 ne vom întâlni față în față să vedem și să cumpărăm cadouri pentru cei dragi și de ce nu și pentru sufletul nostru”, a declarat Daniela Gapșea, purtător de cuvânt al CJCPCT Gorj.