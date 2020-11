Prime de 1.400 de lei pentru angajații CEO

Angajații Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de prime de sărbători. Este vorba de două prime care vor fi încasate până în data de 3 decembrie. Astfel, administrația producătorului de energie electrică din Oltenia va acorda fiecărui angajat o primă de Moș Nicolae, în valoare de 100 de lei pentru fiecare copil aflat în întreținere. A doua primă va fi cea de Crăciun și va avea o valoare de 1.300 de lei.

Și prima de Crăciun va fi acordată tot până în data de 3 decembrie și va fi oferită sub formă de tichete-cadou. Totalul primelor pe care fiecare angajat al Complexului Energetic Oltenia le va încasa la final de an este de 1.400 de lei. Cuantumul primelor de final de an este negociat și acordat în baza Contractului Colectiv de Muncă semnat de sindicate și administrație. Este de precizat că și la nivelul Minprest Serv Rovinari, prestator de servicii deținut de Complexul Energetic Oltenia, vor fi acordate prime de final de an în valoare de 500 de lei de salariat.

Libere de minivacanță și de Sărbători

Administrația Complexului Energetic Oltenia a stabilit și programul pentru ultima lună din an. Vor exista două minivacanțe. Prima este cea de Ziua Națională, iar cea de-a doua de sărbătorile de iarnă, Crăciun și Anul Nou. Astfel, în minivacanța de Ziua Națională personalul TESA și administrativ va fi liber până pe 2 decembrie, când se va reveni la lucru. Angajații din activitatea de producție cărbune și energie electrică vor merge normal la serviciu.

În privința sărbătorilor de final de an, personalul din producție va avea liber pe 24 și 25 decembrie, respectiv pe 31 decembrie și 1 ianuarie 2021. Pe 2 ianuarie va fi reluat lucrul. Este de precizat că pe 11 decembrie va fi achitată lichidarea pe luna noiembrie și până pe 23 decembrie avansul pentru ultima lună din an.

Zeci de salariați au COVID

În privința pandemiei de coronavirus, Complexul Energetic Oltenia are în continuare salariați infectați. Mai sunt și angajați în izolare din cauza COVID, fiind contacți ai unor bolnavi. În momentul de față sunt 52 de mineri și energeticieni infectați cu coronavirus, în scădere raportat la situația lunii anterioare.

De asemenea, 229 de angajați au fost declarați vindecați. În izolare, la domiciliu sunt în prezent 21 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia. Din păcate, opt salariați ai Complexului Energetic Oltenia și-au pierdut viața din cauza coronavirusului. Compania le oferă periodic măști de protecție angajaților, iar în punctele de lucru se folosesc dezinfectanți.