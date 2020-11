A fost semnat contractul pentru modernizarea transportului public la Târgu Jiu

Autoritățile locale din Târgu Jiu au semnat miercuri contractul pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică în ceea ce privește proiectul cu finanțare europeană pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de transport în comun la Târgu Jiu.

Reprezentanții SC ELECTROPROIECT SA au fost prezenți la sediul primăriei și cu aceasta ocazie am făcut un pas important în implementarea acestui proiect vital pentru municipiu. Este vorba de o finanțare în valoare de 24 de milioane de euro care prevede achiziționarea a încă 15 troleibuze, dintre care 9 cu autonomie extinsă; reabilitarea rețelei de contact pe o distanță de 13,6 kilometri; amenajarea și modernizarea depoului Transloc și, de asemenea, instalarea sistemul „e-tiketing” care va permite achiziționarea biletelor prin metode moderne de plată.

Este al doilea proiect pentru modernizarea transportului în comun, primul prevăzând achiziționarea a 20 de mijloace de transport electrice.

Există un ofertant pentru autobuzele electrice

În cazul licitației pentru achiziției celor 20 de autobuze electrice există deja un câștigător al licitației. Firma Solaris Bus & Coach este unic ofertant pentru cele două loturi de troleibuze pe care le așteptăm la Târgu Jiu.

„Este vorba de primul proiect cu fonduri europene prin care achiziționăm 20 de troleibuze noi dintre care 9 cu autonomie extinsă. Am fost anunțat că s-a finalizat termenul în care se puteau depune oferte la Ministerul Dezvoltării, iar unicul ofertant, SOLARIS BUS & COACH, este un producător polonez de vehicule de transport în comun, foarte cunoscut la nivel european și care, în anul 2017, a câștigat prestigiosul premiu „Bus of The Year” cu un autobuz electric de excepție”, a declarat primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu.