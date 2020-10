Prefectura Dolj avertizează: „Lupta cu coronavirusul se dă în afara spitalelor“. Prefectul de Dolj Nicuşor Roşca a tras un semnal de alarmă în privinţa infectărilor cu noul coronavirus din judeţ.

Nicuşor Roşca a recomandat cetăţenilor să respecte măsurile de prevenţie stabilite de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a avertizat că lupta cu virusul nu se dă în spitale, ci în afara lor.

„Săptămâna trecută, în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, am adoptat o serie de măsuri pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus. Astăzi am avut o nouă şedinţă de lucru şi am analizat evoluţia numărului de cazuri. Nu este un trend descrescător, dar nici crescător şi ăsta e un lucru pozitiv, cu o medie de 150 de cazuri pe zi. Asta se datorează şi măsurilor pe care le-am luat, cum ar fi purtarea obligatorie a măştii în spaţiile închise şi deschise, distanţarea socială. Oamenii trebuie să aibă grijă la igiena mâinilor, trebuie să evite locurile aglomerate pentru a nu aglomera spitalele.

Trebuie spus că lupta cu coronavirusul nu se dă în spitale, ci în afara lor. Dacă noi am conştientiza că trebuie să respectăm aceste măsuri stabilite şi în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi spitale vor fi mai bine gestionate, iar medicii de acolo vor putea să-şi facă meseria mult mai degajaţi decât sunt acum“, a afirmat prefectul de Dolj, Nicuşor Roşca.

Prefectura Dolj avertizează: Trebuie să respectăm toate măsurile de siguranţă

„Nu vrem să creăm panică în rândul craiovenilor şi doljenilor, dar venim cu rugămintea de a respecta aceste măsuri, iar dacă observă anumite evenimente legate de acest virus să apeleze la 112. Ideea este că în această perioadă în care ne aflăm trebuie să respectăm toate măsurile de siguranţă, iar rezultatul se va vedea în următoarele 14 zile. Toţi cei care suntem implicaţi în gestionarea acestei pandemii în judeţul Dolj ne dorim şi facem tot ce se poate pentru ca numărul de cazuri să scadă“, a mai spus Nicuşor Roşca.