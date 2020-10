UEF Motru va trece în subordinea Minprest Rovinari

Unitatea de Execuție Foraje(UEF) Motru va fi preluată de Minprest Serv Rovinari. Ambele societăți sunt deținute în principal de către Complexul Energetic Oltenia, producătorul de energie electrică, lignit și energie termică.

Minprest Serv Rovinari execută lucrări de curățenie, plantări, revizii și reparații echipamente și beneficiază an de an de fonduri din partea acționarului principal. Unitatea de Execuție Foraje din Motru are de mai mulți ani probleme economice și a renunțat la o bună parte a salariaților. UEF Motru a fost înființată în anul 2002 și are ca principal obiect de activitate execuția de foraje și sondaj pentru construcții. Dacă la început desfășura o activitate care să îi asigure fonduri și beneficia pentru salariați, ulterior contractele au devenit din ce în ce mai puține, cu toate că exista o piață pentru serviciile prestate de UEF Motru.

S-a ajuns la insolvență

În momentul de față, UEF Motru S.A. se află în procedura generală a insolvenţei, conform sentinţei nr. 96/2016 din data de 15.02.2016, pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-A Civilă, în Dosarul nr. 7329/95/2015. Judecatorul sindic a confirmat Planul de reorganizare a activitatii UEF Motru S.A., pe o perioada de 3 ani.

Administrator al Unității de Execuție Foraje din Motru este Consulting Company IPURL, iar administrator special Gheorghe Modoran. Potrivit lui Daniel Burlan, managerul Complexului Energetic Oltenia, la ieșirea din insolvență UEF Motru nu va mai funcționa în forma actuală, dar nici nu va fi închisă.

„Nu vom renunța la UEF Motru. Se caută în continuare servicii de tipul celor prestate de societatea la care Complexul Energetic Oltenia deține peste 99% din acțiuni. Va deveni un departament în cadrul Minprest Serv Rovinari”, a declarat Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia.