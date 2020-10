Copii din Gorj, Caraș-Severin și Hunedoara se întrec în proiecte digitale la Târgul CODE Kids FEST 2020

Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Paul Iorgovici” Caraș-Severin și Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” Hunedoara organizează CODE Kids FEST SUD-VEST 2020 – Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii.

Acesta va avea loc pe 21 octombrie, între orele 15.30-17:30, în format online.

2020 este anul provocărilor, iar situațiile întâlnite au demonstrat că activitățile pe care le derulează biblioteca, și nu numai, depind într-o proporție uriașă de tehnologia avansată. Pentru a încuraja iubitorii de tehnologie și experimente ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică), pentru a crește gradul de educație și pentru a contribui la dezvoltarea competențelor digitale ale copiilor din mediul rural și urban mic, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj împreună cu Fundația Progress au pregătit un nou format de eveniment: CODE Kids FEST 2020 – Târg Online de Știință și Tehnologie pentru Copii.

Proiecte din sfera științei și tehnologiei

O serie de proiecte din sfera științei și a tehnologiei, create de copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, vor putea fi văzute la standurile virtuale din zona EXPO a târgului. Acesta reunește copii și bibliotecari din Gorj, Caraș-Severin și Hunedoara. Sunt doar trei dintre cele 19 județe din România unde se desfășoară proiectul CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice.

Cu emoții, dar și curaj copiii din cluburile ABC Info Code Kids Țânțăreni; Kids of Future Vladimir; Code Bags Sacu; Cool Coding Brad și First Line Petrila sunt gata să le arate invitaților și membrilor juriului proiectele digitale la care au lucrat. Printre acestea: Alarma Arduino; Motor pas cu pas; Joc de Reacție; Realizare aplicație App inventor etc.

Micii coderi sunt încrezători că aceștia sunt doar primii pași în programarea viitorului. „Implicarea acestor copii, care timp de 2 ani au rămas împreună, alături de bibliotecari, pentru a studia programare, iar acum sunt capabili să aplice lucrurile învățate în proiectele pe care cu profesionalism, entuziasm și emoție le vor susține la Târgul de Știință și Tehnologie, va fi răsplătită. Pe lângă premiile pe care le vor primi, în tot acest timp, acești copii au primit ceva mult mai prețios, li s-au format metacompetențele viitorului: autodisciplina, antreprenoriatul, gândirea de designer și autonomia (sunt capabili să rezolve singuri problemele apărute în funcționarea prototipurilor lor). Astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie de astfel de proiecte care împlinesc destinul copiilor secolului XXI“, a precizat Olimpia Bratu, manager Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj.

Deschiderea oficială a evenimentului va fi transmisă live pe pagina de FB – Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj. CODE Kids FEST SUD-VEST 2020. Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii este organizat cu sprijinul Fundației Progress, Code Kids România şi Simplon România.