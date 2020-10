De astăzi s-au închis restaurantele, cinematografele și sălile de jocuri în Craiova

În urma creşterii alarmante a numărului de cazuri de COVID-19, în Craiova şi în alte 7 localități din județul Dolj se va suspenda, începând de astăzi, activitatea în interior pentru baruri, restaurante, cafenele şi săli de jocuri de noroc.

Măsurile au fost adoptate conform procedurii stabilite prin Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj nr. 30 din 12.10.2020. Acestea au intrat în vigoare de astăzi, de la ora 6.00.

Începând de astăzi se interzice, în Craiova, organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru clienţii cazaţi în unitatea respectivă. Activitatea restaurantelor, barurilor, cafenelelelor și jocurilor de noroc este interzisă.

Art. 1 (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, în municipiul Craiova se instituie următoarele măsuri în domeniul sănătăţii publice:

a) conform prevederilor pct. 7 al art. 1 din Anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 782/2020, se interzice organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;

b) conform prevederilor pct. 3 al art. 6 din Anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 782/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru clienţii cazaţi în unitatea respectivă;

c) conform prevederilor pct. 4 al art. 6 din Anexa nr. 3 la H.G.R. nr.782/2020, se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv săli de evenimente, baruri etc., în interiorul clădirilor;

d) conform prevederilor pct. 6 al art. 6 din Anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 782/2020, se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective prevăzute la lit. c);

e) conform prevederilor pct. 3 al art. 9 din Anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 782/2020, se suspendă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc.

Terasele își pot desfășura activitatea cu publicul numai în intervalul orar 6.00 – 24.00.

(2) Conform prevederilor pct. 9 al art. 6 din Anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 782/2020, operatorii economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, pot desfășura activitatea cu publicul numai în intervalul orar 6.00 – 24.00.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică până la data de 26.10.2020, inclusiv.

Măsuri de prevenire a virusului SARS-COV-2 au fost luate și în alte 7 localițăți din Dolj:

Art. 2 (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, pentru comunele Cârcea, Ghindeni, Ișalnița, Mischii, Pleniţa, Radovan şi Robăneşti se instituie următoarele măsuri în domeniul sănătăţii publice:

a) se interzice organizarea evenimentelor private în cadrul saloanelor de evenimente;

b) se interzice activitatea cu publicul în interiorul spaţiilor cu destinaţia alimentaţie publică din categoria restaurantelor, cafenelelor şi barurilor;

c) se interzice organizarea şi desfăşurarea procesiunilor religioase în spaţiile deschise;

d) autorităţile administraţiei publice locale vor intensifica acţiunile de verificare a modului de respectare a normelor instituite în domeniul sănătăţii publice în pieţe, târguri, precum şi în orice altă locaţie unde se pot crea aglomerări spontane de persoane.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică până la data de 19.10.2020, inclusiv.