Buget pentru plăți compensatorii la Complexul Energetic Oltenia

Conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) va aloca fonduri în Planul de restructurare a companiei pentru asigurarea de plăți compensatorii. Până acum s-a spus de către șefii societății că Planul de restructurare a CEO nu va conține disponibilizări de personal, ci doar ieșiri naturale din sistem, prin pensionări.

Până în 2025, câteva mii de angajați vor pleca din companie prin pensionare, dat fiind faptul că vârsta medie a salariaților este de peste 50 de ani. Prin alocarea de fonduri an de an în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, respectiv în Planul de restructurare se grăbește plecarea salariaților din colosul energetic, cu un an sau doi înaintea ieșirii la pensie.

„Va exista și un buget pentru plata de salarii compensatorii. Vor exista doar dacă vor fi depuse cereri din partea salariaților. Aceasta va fi condiția. În rest, se va pleca prin pensionare. Cine vrea să plece însă va primi salarii compensatorii. Se va negocia cu sindicatele cuantumul acestora”, a declarat Ion Rușeț, consilierul președintelui Directoratului Complexului Energetic Oltenia.

Ce investiții prevede Planul de restructurare

Pentru a rămâne în piață, în condițiile intensificării politicilor de decarbonare, CEO are în vedere un Plan de decarbonare pentru trecerea de la producția pe bază de cărbune la cea pe bază de gaze naturale și regenerabile. Planul de restructurare și decarbonare 2020-2025 al Societății Complexul Energetic Oltenia SA a fost finalizat și a fost trimis pentru aprobare Comsiei Europene.

Se au în vedere următoarele investiții: Construcția unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca. 60 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise aferente SE Rovinari; Construcția unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca. 80 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise aferente SE Turceni; Construcția unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca. 75 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise aferente S.E. Ișalnița; Parc fotovoltaic – E.M.C. Roșia – Rovinari – construcția unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca. 95 MW pe halda interioară din cadrul carierei Tismana – E.M. C. Roșia – Rovinari; Construcția unui bloc de 400 MW, pe gaz natural, la S.E. Turceni; Construcția a 2 blocuri de 400 MW pe gaz natural la S.E. Ișalnița; Reabilitarea și modernizarea microhidrocentralei cu puterea instalată de 9,9 MW la SE Turceni; Retehnologizarea/Modernizarea microhidrocentralei de 2 MW la SE Ișalnița.

Aceste proiecte însumează investiții în capacități energetice de 1.650 MW în valoare de 7,250 miliarde de lei. Este de amintit că producătorul de energie electrică cu sediul la Târgu Jiu a primit un ajutor de 251 de milioane de euro de la stat și s-a obligat să pună în aplicare un Plan de restructurare.