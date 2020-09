Alegeri locale Craiova. Care sunt, de fapt, procentele obţinute de PSD şi PNL

Alegeri locale Craiova. Procentele anunţate aseară la alegerile locale de la Craiova, în urma exit-pollurilor, nu prea bat cu cele rezultate la numărătoarea paralelă efectuată de partide.

Potrivit datelor deţinute de PNL Dolj la această oră, fără a lua în calcul o singură secţie de votare din Craiova, la alegerile pentru primar candidatul PSD a obţinut 34,3%. În schimb, candidatul PNL la Primăria Craiova, Nicolae Giugea, ar fi obţinut 24,53% din voturi, mai puţin decât exit-pollul de aseară, când era dat cu 29%.

Au crescut, în schimb, procentele lui Antonie Solomon. Candidatul din partea PER ar fi obţinut, de fapt, 20,8% din voturi, faţă de 17,6% cât era estimarea de aseară. La rândul său, candidatul Alianţei USR-PLUS, Lucian Săuleanu, apare acum cu 12,79%, faţă 13,4% cât era sondajul de aseară.

Alegeri locale Craiova. Situaţia de la Consiliul Judeţean Dolj

Alegeri locale Craiova. Situaţia este puţin diferită la Consiliul Local. Aici PNL ar fi obţinut un scor mai bun decât la primărie. Potrivit numărătorii paralele, PNL ar avea un procent de 28,8% la Consiliul Local. PSD a obţinut 31,26% (sub procentul Olguţei Vasilescu), USR-PLUS 14,89%, iar PER 10,76%. Asta înseamnă că PNL are nouă mandate de consilieri locali, PSD – 10, PER – 3 şi USR – 5.

La Consiliul Judeţean (CJ) Dolj, PSD a obţinut 39,65%, PNL – 31,75%, Pro România – 6,93%, USR-PLUS – 6,73%, PMP – 5.69%, iar PER – 5,46%. La preşedinţia Consiliului Judeţean lucrurile par clare. Cosmin Vasile, candidatul PSD, ar fi obţinut 42,16% din voturi, în timp ce candidatul PNL Alexandru Gâdăr ar fi fost preferat de 32,58% dintre doljenii cu drept de vot.