Cosmin Vasile: „Am votat pentru continuarea proiectelor de dezvoltare“

Cosmin Vasile, candidatul alianței electorale PSD+ALDE la funcția de președinte al Consiliului Județean, a precizat că, la alegerile locale, și-a exprimat opțiunea pentru formula care poate garanta și în viitor dezvoltarea comunităților doljene, finalizând investițiile majore aflate în derulare și inițiind altele noi.

„Am votat cu încredere și optimism, am votat pentru a fi în continuare județul numărul 1 în atragerea de fonduri europene. Am votat pentru continuarea proiectelor de dezvoltare, dar și pentru noi proiecte, noi orizonturi, noi investiții pentru comunitățile locale din județul Dolj. Am votat, iar de mâine ne apucăm de treabă!“, a declarat Cosmin Vasile, potrivit unui comunicat de presă.

Candidatul alianței electorale PSD+ALDE la funcția de președinte al Consiliului Județean Dolj și-a exercitat dreptul de vot la alegerile locale în cadrul Secției de votare nr. 398, amenajată în incita Școlii gimnaziale Preajba.