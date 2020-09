Craiova văzută de pe bicicletă, în Săptămâna Europeană a Mobilității

Craiova văzută de pe bicicletă. Cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității, Step UP, Barcicleta.ro și Go România organizează în zilele de 19 și 20 septembrie, la Craiova, două acțiuni care au drept scop principal informarea, educarea și conștientizarea locuitorilor orașului cu privire la importanța unui rol activ în creșterea calității vieții. Prin intermediul evenimentelor organizate de Step UP, Craiova participă oficial în cadrul European Mobility Week, informează Primăria Craiova.

Sâmbătă, 19 septembrie, craiovenii sunt invitați la un tur ghidat cu bicicleta „pe un traseu care pune în valoare patrimoniul arhitectural și urbanistic local, într-un țesut preponderent rezidențial“. Plecarea în traseu se va face la ora 17.00, de la Barcicleta, strada Brazda lui Novac, nr. 75B.

Duminică, 20 septembrie, evenimentul propune un dialog, care va avea ca temă principală Mobilitatea Urbană, interacțiune ce susține principiile urbanismului participativ. În acest caz, nevoile și opiniile locuitorilor sunt esențiale în procesul de planificare urbană, susțin organizatorii. Întâlnirea va avea loc la ora 17.00, pe esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu“.

Craiova văzută de pe bicicletă. Organizatorii anunță că la evenimentul de sâmbătă echipamentul este obligatoriu pentru participanții la tura ghidată. Și anume: bicicletă, cască și apă. Copiii pot să vină în tura ghidată doar însoțiți de adulți. „Vă invităm să descoperim împreună de pe bicicletă secvențe din istoria arhitecturală a Craiovei“, este mesajul organizatorilor.