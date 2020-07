Războiul unui debitor cu asociaţia de proprietari

„Apartamentul este al soacrei mele şi vrea să ni-l vândă nouă. Prin urmare, am mers la asociaţie să întreb ce restanţe sunt şi ce am de plătit. Pe o fişă mi s-a scris negru pe alb că am trei dosare neachitate: Dosarul 74/E/2019 cu o valoare de 2.355,55 de lei, Dosarul 75/E/2019 cu o valoare de 208,51 de lei şi Dosarul 16498/215/2019 cu o valoare de 2.585,07 de lei. Acestora li se adaugă suma de 300 de lei cheltuieli de executare. Preşedintele mi-a vorbit foarte urât şi mi-a spus să vorbesc cu executorul. Aici, am mers şi, surpriză!, alte sume: Dosarul 114/E/2017 cu o valoare de 449,99 de lei, Dosarul 75/E/2019 cu o valoare de 297 lei, Dosarul 74/E/2019 cu o valoare de 418 lei şi un ultim dosar cu o valoare de 3.269 de lei.

Asta se întâmpla în aprilie. Am plătit toate sumele, după care m-am întors la asociaţie, unde tot îmi spuneau că mai am de plătit 300 de lei cheltuieli de executare. Numai că dosarul pentru care mi se cereau cheltuielile nici măcar nu era încuviinţat de instanţă pentru executare silită“, a povestit Florin Negoiţă, ginerele Cristinei Roman.