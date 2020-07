Craiovenii nu s-au înghesuit să-şi ducă micuţii la creşă, deşi unii dintre ei erau foarte nemulţumiţi că acestea nu au activitate. Începând cu 1 iulie, s-au deschis în Craiova cinci creşe. Acestea sunt: Creșa Nr. 4 – str. Ion Ţuculescu, nr. 2; Creșa Nr. 5 – str. Elena Farago, nr. 17; Creșa Nr. 6 – str. Aleea Gheţişoarei, nr. 11, bl.165A; Creșa Nr. 7 – str. Ştefan Velovan, nr. 4; Creșa Nr. 8 – str. Revoluţiei, nr. 15. În total, disponibile pentru copiii sub trei ani au fost 66 de locuri. Numai că numărul solicitărilor venite din partea părinţilor au fost mai puţine.



„Cele cinci creşe şi-au reluat activitatea începând cu data de 1 iulie 2020. Am avut disponibile 66 de locuri, dar cererile au fost mai puţine. Din acestea s-au ocupat doar 60 de locuri. Încă mai sunt şase locuri disponibile. De luna viitoare vor fi deschise alte patru creşe, iar cele cinci care funcţionează acum îşi stopează activitatea. Toate creşele din Craiova vor intra în regim normal din luna septembrie“, a declarat pentru GdS, Anca Ilie, director Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova.

Creşa nr.6 Craioviţa Nouă/foto Claudiu Tudor

Creşele au alt regim decât grădiniţele

Creşele au alt regim decât grădiniţele. Trebuie precizat acest lucru, fiindcă au fost părinţi care s-au repezit, începând cu 1 iulie, să-şi ducă copiii la grădiniţă. „Nu au deschis, aia este problema. Crezând că se deschid, am mers cu fetiţa la grădiniţă şi am fost şocată să aud că „nu ştiu nimic“, „nu au primit nimic“. Azi e 2 iulie şi nici azi ei „nu ştiu nimic“. Cum să catalogăm? Care e diferenţa între ele? (creşe şi grădiniţe – n.r.)“, spune o craioveancă.

În Craiova sunt nouă creşe. Acestea sunt sub administrarea şi coordonarea SPMSCMC, subordonat Primăriei Craiova.



Creşele sunt unitaţi în care se desfăşoară servicii cu caracter social, medical,educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreşcolară.

Beneficiarii serviciilor acordate sunt copii cu vârsta între 0 şi 3 ani.

Creşa nr. 4 în cartierul Lăpuş

Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării creşelor din sistemul public se realizează din urmatoarele surse : bugete ale unităţilor administrativ-teritoriale, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, contribuţiile lunare ale parinţilor, donaţii şi sponsorizări.

Măsuri necesare în vederea redeschiderii creșelor

Creșa asigură adoptarea următoarelor măsuri necesare în vederea pregătirii deschiderii .

Măsuri privind asigurarea apei potabile furnizate la nivelul unităților. De exemplu, la redeschiderea acestor unități apa de la robinet trebuie să fie lăsată să curgă o perioadă mai lungă de timp, pentru a se asigura înlocuirea apei stagnante în conducte cu apa potabilă sigură (tratată) de la rețeaua de distribuție sau din sursă proprie.

Curățenia generală înainte de redeschidere se va face prin ștergerea prafului, spălare cu apă și detergent, apoi clătire repetată cu apă potabilă. Jucăriile trebuie spălate. Fiecare copil va avea pătuțul lui. Copiii se vor juca în aer liber, păstrând distanța de doi metri.

Sala de baie

Măsuri de igienă și comportament la intrarea în creșă

La intrarea în creșă se va evita aglomerația. Atât intrările, cât și ieșirile se fac pe rând pentru a se respecta distanța fizică. Zilnic se face triajul epidemiologic. În sensul că se va măsura temperatura micuțului. Copiii trebuie primiți individual de către persoana desemnată și preluați de părinte la ușa unității, evitându-se circulația în interior. Ei vor fi învățați și ajutați să se spele pe mâini cu apă si săpun minimum 20 de secunde

Măsuri de igienă și comportament

Sala de dormit

Schimbul de jucării, creioane între copii trebuie evitate. În caz contrar ele trebuie dezinfectate cu substanțe biocide. Curățenia în creșă se face înainte de începerea programului și la finalul acestuia. Curățenia generală se va face prin spălare cu apă și detergent, urmată de clătire repetată cu apă. Toate suprafețele trebuie curățate – inclusiv jucării, tobogane, țarcuri, mânere, balustrade, butoane și accesorii la instalații sanitare, toalete, clanțe, pervazul ferestrei, precum și mesele și scaunele din sala de grupă. Suprafețele care sunt atinse de copii vor fi atent curățate, frecvent prin ștergerea cu apă și detergent.Fiecare copil va sta singur la măsuța lui. Înainte de servirea alimentelor suprafața mesei va fi spălată și dezinfectată.Personalul din creșă va trece prin triajul epidemiologic zilnic. Angajații vor purta mască, iar când schimbă scutecele copiilor vor purta mănuși.

Jucării

Măsuri de igienă şi comportament pentru aparţinători

Copiii bolnavi nu vor fi aduși la creșă. Micuții nu aduc de acasă jucării sau alte obiecte.Transferul de obiecte sau echipamente între casă și unitate trebuie limitat la ceea ce este strict necesar: haine de schimb și încălțăminte suplimentară.