Covoraşele şi dezinfectantul au crescut cheltuielile administrative la asociaţii

„Este normal să avem cheltuieli administrative mult mai mari în aceste luni, când am fost nevoiţi să facem nişte achiziţii în plus. Am calculat, şi noi la asociaţie avem o medie de 650-750 de lei pe lună cheltuieli administrative. În schimb, în luna martie am mai adăugat 388 de lei. În aprilie a fost o valoare mai mică, fiindcă am achiziţionat doar hipoclorit. Am luat alcool sanitar şi cu 12 lei sticla. Iniţial, am cumpărat cu 8 lei o sticlă, dar în câteva zile preţurile s-au triplat“,

a spus Daniela Cotoi, administrator la Asociaţia de proprietari 1 Cerna.