Rezervoarele de înmagazinare a apei, în ruină

„Modernizarea unui astfel de bazin implică prinderea unor fonduri în bugetul de cheltuieli al Companiei. Pentru acest an nu am prevăzut astfel de cheltuieli. Au fost situații în care am alocat bani și am modernizat un astfel de rezervor. Este vorba de un rezervor situat în zona blocurilor care dau înspre strada Dezrobirii. A fost un rezervor care arăta urât. L-am îmbunătățit, a fost împrejmuit, s-a toaletat zona verde, a fost igienizat fiindcă era în conservare. Acum arată foarte bine, mai ales că este situat în zona unui loc de joacă, iar în cartier s-au reabilitat aleile și trotuarele. În ceea ce privește rezervorul de pe A.I. Cuza, mai înainte trebuie făcută o inventariere a tuturor acestor bazine, apoi să vedem care este starea lor și unde vom investi”,

a mai spus Alin Șuiu.