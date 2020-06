Singurul incinerator de deșeuri spitalicești din Dolj a fost închis de Garda de Mediu

„La momentul controlului s-a depistat că incineratorul prezintă grave deficiențe. Instalația de ardere nu este conformă cu normele de mediu. Efectiv, la coșul de ardere toate emisiile erau eliberate în afară, în atmosferă. Este echivalentul unei grave poluări a aerului. Trebuie menționat că și Garda de Mediu Dolj a făcut control în luna februarie la acest incinerator și a depistat nereguli.

Am anunțat atunci Agenția de Mediu, am aplicat amenzi și am solicitat suspendarea autorizației, dar în conjunctura stării de pandemie s-au întârziat verificările la acest incinerator. Numai că depistarea acelor produse spitalicești aruncate pe câmp a făcut ca acest control să aibă loc. La acest moment, incineratorul este nefuncțional“,

a declarat Gheorghe Călinoiu, reprezentantul Gărzii de Mediu Dolj.