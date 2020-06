Amenzi de la DSV pentru comercianţii care nu respectă regulile de protecţie a clienţilor

„Noi am făcut controale în tot oraşul. Avem cinci sectoare. Nu am găsit deficienţe majore. Într-o primă fază, dacă am găsit mici deficienţe, i-am avertizat să ia măsurile care se impun. Am aplicat două sancţiuni. Este vorba de două amenzi aplicate unor firme de catering. Fiecare amendă aplicată pentru depistarea unor produse expirate este în valoare de 2.000 de lei. În rest, nu au fost probleme grave la societăţile pe care le-am controlat“,

a spus Andrei Butaru, directorul DSV Dolj.