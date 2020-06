S-au deschis terasele în Craiova, patronii – în „ceaţă“

„Ne-am organizat cum am crezut că este bine. Este totul haotic. Nu ne-a spus nimeni ceva concret. Am auzit pe la televizor. Am luat pentru personal măşti şi mănuşi. Am pus covoare cu dezinfectant la intrari. Am luat dezinfectant. Am aşezat mesele la doi metri.

Nu am solicitat datele clienţilor, fiindcă nu este ceva concret în acest sens. Nu am văzut o normă explicită în acest sens. Nu este corect ce se întâmplă. Noi suntem în mijlocul unei oaze de verdeaţă şi ni se impun tot felul de condiţii. Dar cei care merg în supermarketuri, acolo nu este pericol?

Acum ne aşteptăm la controale, deşi era normal ca autorităţile în domeniu să vină mai înainte, să ne spune concret cum să ne organizăm. Avem terasă şi în centrul vechi, şi am procedat şi acolo în acelaşi mod. Clienţii au venit din prima zi în număr mare. Unii au venit cu rezervare, alţii au venit pur şi simplu“,

a explicat patronul unei terase din Parcul „Romanescu“.