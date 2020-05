Atenţie la ambrozie, provoacă alergii şi aduce amenzi!

„Avem o dispoziţie emisă de primar, la începutul acestui an, în care reprezentanţi ai primăriei, RAADPFL şi Corp control constituie o comisie care are obligaţia să identifice terenurile infestate cu buruiana ambrozie de pe raza oraşului. Ulterior, se întocmeşte un centralizator şi se transmit somaţii către proprietari să distrugă respectiva buruiană. La acest moment avem câteva terenuri identificate, nu am o centralizare. După care vom trimite către prefectură adresă, să aplice şi sancţiunile prevăzute de lege celor care nu se conformează. Pe domeniul public sunt terenuri puţine, fiindcă RAADPFL are gestiunea directă pe ceea ce înseamnă zona verde din oraş. Există şi posibilitatea ca acum să facem verificări şi să nu existe planta şi ulterior să apară“, a precizat Alin Glăvan, director adjunct al Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Craiova.