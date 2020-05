Salvăm un Salvator!

Cătălin Viorel PICIU, in vârstă de 37 ani, de profesie pompier în cadrul Detaşamentului 2 Pompieri, din Craiova, judeţul Dolj, suferă de Meduloblastom Convenţional Postoperator. Acest diagnostic i-a fost pus în data de 8 aprilie a acestui an, în urma unui control medical periodic.

Cătălin a fost supus primei intervenţii chirurgicale în toamna anului 2018, aceasta având loc la Spitalul Bagdasar Arsenie, din Bucureşti, pe atunci fiind externat cu diagnosticul de Tumoră de Hemifosă Craniană Posterioară Dreaptă si insuficienţă acută respiratorie.

Anul 2019 este un an bun din punct de vedere medical pentru luptătorul nostru, însă primavara lui 2020 soseşte cu o veste tristă, anume Recidivă a Tumorei Cerebelare, deşi în 2018 şansele de recidivă au fost aproape nule, se arată într-un mesaj de susţinere trimis de mai mulţi oameni de bine din comuna doljeană Călăraşi

Cătălin are nevoie de sprijin pentru operaţie în Turcia

Aşadar, în urma ultimului diagnostic, şansa la viaţă a lui Cătălin se află in Turcia, acolo unde va fi supus unui tratament complex si unei intervenţii chirurgicale, în funcţie de ceea ce se decide medical, pe parcurs.

Pentru a putea ajunge în Turcia, costul total al deplasarii,incluzand costuri suplimentare se ridică la suma de 60.000 euro. El are nevoie de aceşti bani şi prin urmare, mai mult ca niciodată de noi toţi, uniţi, binevoitori şi cu menţiunea că avem la dispoziţie luna mai pentru strângeri de fonduri.

Ȋn momentul de faţă Cătălin a inceput sedintele de chimioterapie în Craiova, se află in concediu medical, iar starea lui de sănătate este satisfăcatoare.

Ȋn încheiere, apelam cu strigat de ajutor la dumneavoastră, ajutoare de ordin financiar si spiritual pentru ca acest om tanar sa treaca cu bine incă o data peste această incercare a vieti.

Conturile bancare disponibile pentru a veni în ajutorul lui Cătălin sunt deschise pe numele lui: Cătălin Viorel Piciu

CONT LEI: RO65UGBI0000752007819RON

CONT RON: RO02CECEDJ17B2EUR1480288