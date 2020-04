Femeie anchetată pentru că a omis să spună că are o rudă suspectă de COVID 19

O femeie, din Gorj, este cercetată penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Femeia a mers săptămâna trecută la Spitalul din Turceni, alături de fiica sa minoră și nu a informat cadrele medicală că are o rudă internată la Spitalul din Rovinari, cu suspiciune de coronavirus.

Cadrele medicale au sesizat recent poliția în legătură cu cele întâmplate. „La data de 28.04.2020, Spitalul Orășenesc Turceni, județul Gorj s-a adresat Poliției Orașului Turceni prin care a sesizat faptul că la data de 23.04.2020 s-a prezentat în Compartimentul Pediatrie al spitalului, numita B.R cu fiica sa minoră, solicitând consult medical. La chestionarul aplicat persoanelor care intră în spital, numita B.R nu a declarat faptul că a intrat în contact cu o persoană suspicionată de infecția cu COVID 19, deși tatăl acesteia era internat în Spitalul Orășenesc Rovinari pentru suspiciune infecție cu acest virus.

Cauza a fost înregistrată la data de 29.04.2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu sub nr. 1316/P/2020, cercetările fiind efectuate de către Poliția Orașului Turceni, sub supravegherea unui procuror din cadrul acestei unități de parchet. În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la infracțiunea prev. de art. 352 ind.l Cod penal”, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.