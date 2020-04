Veteranul de aproape o sută de ani din Mischii

„Am fost la Brigata 13 Infanterie. Am făcut şcoala de ofiţeri timp de şase luni, la Cotroceni. Şase ani am fost ofiţer, cu grad de locotenent, şi am făcut pista militară de la Deveselu, după care m-am mutat la pista militară din Craiova. După ce am terminat şi cu aceasta, am avut ca atribuţie calea ferată dublă de la Craiova la Filiaşi“, a povestit Ion Trufaşu. Discuţia am purtat-o telefonic, cu ajutorul preotului din sat, care îi este rudă şi îi poartă numele, dar şi al ginerelui său, George.