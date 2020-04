Situația coronavirus din sud-vestul țării se menține mai echilibrată decât în alte regiuni din România. În continuare, toate județele din Oltenia au sub 100 de cazuri confirmate de Covid-19. Cele mai multe sunt în Dolj, 61.

Gorj, Vâlcea și Olt sunt trei dintre cele șase județe din întreaga țară care înregistrează încă sub 20 de cazuri Covid-19. Mehedințiul, cu 37 de cazuri, și Doljul, cu cele 61, se află în zona portocalie. Zonele roșii au peste 100 de cazuri, iar cele vișinii, peste 1000. Doar Bucureștiul, cu 1023 de confirmări, și Suceava, cu 2105, se află în această ultimă situație. În afară de Dolj, toate județele din Oltenia se situează printre ultimele 10 clasate după numărul de cazuri. Oltul are chiar cele mai puține cazuri confirmate din România: 13.

Deși după analiza cantitativă Doljul este cel mai afectat județ din Oltenia, raportat la numărul de locuitori județul Mehedinți îl depășește.Având în vedere datele, Doljul are 0,1 cazuri la mia de locuitori. Mehedințiul are circa 0,15 cazuri/1000 locuitori. În plus, județul Mehedinți înregistrează și cel mai mare număr de decese din regiune: 7. Practic, aproape 1 din 5 persoane confirmate cu coronavirus în Mehedinți au decedat. În Dolj, sunt înregistrate 2 decese. La fel și în Vâlcea și Gorj. În Olt nu s-a înregistrat niciun deces.

9 județe cu peste 200 de cazuri

Conform ultimelor date oferite de Grupul de Comunicare Strategică, în România sunt 8936 de persoane confirmate cu noul coronavirus. Transilvania și Moldova sunt cele mai afectate zone, harta fiind aproape roșie. Adică majoritatea covârșitoare a județelor au peste 100 de cazuri confirmate. În Moldova, doar Vasluiul are sub 100 de cazuri. Mai exact, 59.

Nouă județe înregistrează peste 200 de cazuri. Suceava, cu cele peste 2000 de cazuri, este urmată de București, cu peste 1000, Arad, care a depășit 400 de cazuri, și Hunedoara, cu 392. Timișoara și Neamț au și ele peste 350 de cazuri confirmate, urmate de Brașov și Botoșani, cu peste 300, și Cluj, cu 259. Vrancea are, de asemenea, peste 200 cazuri (214).

Harghita, o pată galbenă în jumătatea nordică a țării

Harghita rămâne o pată galbenă într-o mare de roșu, cu doar 16 cazuri confirmate. În jumătatea nordică, numai Maramureșul, Sălajul și Satu Mare mai sunt încă în categoria zonelor cu mai puțin de 100 de cazuri confirmate.

Cele mai multe decese asociate infectării cu Covid-19 se înregistrează, în continuare, în cel mai afectat județ, Suceava: 92. Acesta este urmat de Hunedoara, cu 44 de persoane decedate, și Arad, cu 42. Municipiul București se află pe următorul loc, cu 35 de decese înregistrate până luni, 20 aprilie.

Aproape 100.000 teste Covid în România

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 190 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 261 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 14.530 de persoane. Alte 42.846 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 98.491 de teste.

*Datele au fost preluate de pe site-urile https://covid19.geo-spatial.org/ și www.coronaromania.ro, care actualizează cifrele pe baza informațiilor comunicate de autorități. Cifrele provin de la informarea de presă din data de 20 aprilie, ora 13:00.