Cancerul nu l-a doborât, s-a întors în spital şi a construit pentru medici un tunel de dezinfecţie

„Din postura în care mă găsesc, nu am putut să stau indiferent. M-am apucat să confecţionez şi am reuşit să duc la bun sfârşit un tunel dezinfectant pe care îl voi monta la Spitalul Municipal Oradea. Îl montez chiar într-un spital în care sunt aduşi pacienţi cu Covid -19. Asta simt că trebuie să fac. Am lucrat cinci zile la el, dar sunt bucuros că pot ajuta, chiar şi în situaţia asta. Tunelul este destinat medicilor, dar intenţionez să confecţionez unul şi pentru pacienţi“, spune Aurel Firu.