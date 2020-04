Șomaj tehnic la CE Oltenia. 6.532 de salariați intră de mâine în șomaj tehnic, a anunțat Complexul Energetic Oltenia.

In vederea reducerii contactului apropiat intre angajatii societatii, pentru prevenirea si limitarea aparitiei unor cazuri de infectie cu COVID-19, Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 a impus luarea unor masuri restrictive inclusiv in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor operatorilor economici, o parte din activitatea economica a tarii fiind redusa semnificativ, cu consecinte directe asupra consumului de energie electrica la nivel national, se arată într-un comunicat al CE Oltenia.

In acest context, in perioada ianuarie – martie 2020, CE Oltenia a inregistrat o reducere semnificativa a vanzarilor de energie electrica, respectiv a veniturilor companei, ce se va accentua in lunile urmatoare. Pentru evitarea unor grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajatilor, este necesara reglementarea unor masuri de reducere temporara a activitatii, fara incetarea raporturilor de munca.

Șomaj tehnic la CE Oltenia. In acest sens, s-a stabilit la nivelul fiecarei entitati organizatorice schema minima de personal care poate asigura desfasurarea activitatii in conditii de siguranta si intreruperea/reducerea temporara a activitatii societatii in perioada 13.04.-05.06.2020, ce va avea ca efect programarea, in acest interval, a unui numar de minim 17 zile lucratoare in somaj tehnic /salariat, intr-o singura transa sau in cel mult doua transe.

In intervalul 13.04.2020-10.05.2020 vor intra in somaj tehnic un numar de 6532 de salariati din totalul de 12.860, urmand ca restul salariatilor sa intre in somaj tehnic in intervalul 11.05.2020- 07.06.2020.

Pe perioada somajului tehnic, salariatii CE Oltenia vor beneficia, conform CCM la nivel de societate, de o indemnizatie bruta reprezentand 75% din salariul de baza, spor vechime si adaos lunar.